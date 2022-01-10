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Киев назвал условие предотвращения войны с Россией

10 января 2022, 15:35  •  211 • Политика
Представитель официального Киева назвала условие предотвращения войны с Россией.
По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, продолжение дипломатических контактов между Украиной и Россией позволит избежать военного пути.
Во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом она заявила о том, что Киев должен оставить открытыми дипломатические каналы связи с Россией, "если это позволит нам избежать применения военных инструментов".
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил сотрудничество Киева с Россией, которую после вооружённого госпереворота на Украине стали назвать "агрессором". По словам Арестовича, для украинцев не должно быть удивительным то, что Украина "воюет" с Россией, но при этом не только не закрывает границу от неё, но и продолжает торговые отношения.
В эфире телеканала "Украина 24" Арестович заявил о том, что "Россия пятый по объёмам наш торговый партнёр и мир сложным образом устроен". По его словам, если сейчас администрация Украины введёт военное положение и закроется от России, то самой Украине от этого будет только хуже.

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