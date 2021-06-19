Киев назвал "фундаментальную вещь" для пересмотра Минских соглашений

В Киеве заявили о "фундаментальной вещи", которая якобы является поводом для пересмотра Минских соглашений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, именно такой "фундаментальной вещью" является выдача паспортов гражданина России жителям Донбасса.

"630 тысяч паспортов, выданных РФ, - это повод для того, чтобы начинать переговоры", - сказал он в интервью украинским СМИ.

Ранее Данилов сделал скандальное заявление о Минских договорённостях. Он открыто признался, что совсем не нужно следовать "букве" договора и соблюдать всё неукоснительно.