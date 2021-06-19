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Киев назвал "фундаментальную вещь" для пересмотра Минских соглашений

19 июня 2021, 13:15  •  206 • Политика
В Киеве заявили о "фундаментальной вещи", которая якобы является поводом для пересмотра Минских соглашений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, именно такой "фундаментальной вещью" является выдача паспортов гражданина России жителям Донбасса.
"630 тысяч паспортов, выданных РФ, - это повод для того, чтобы начинать переговоры", - сказал он в интервью украинским СМИ.
Ранее Данилов сделал скандальное заявление о Минских договорённостях. Он открыто признался, что совсем не нужно следовать "букве" договора и соблюдать всё неукоснительно.

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