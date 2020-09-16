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Киев назвал пять причин потери Крыма

16 сентября 2020, 17:40  •  21 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинская армия была не способна сражаться за полуостров
Госбюро расследований (ГБР) Украины установило истинные причины и условия, которые привели развалу Вооруженных сил страны и потере Крыма. В частности, боеспособность армии местные злодеи начали подрывать еще в 2012 г. и продолжили свои преступные действия "до вторжения" России на полуостров в феврале 2014-го. Об этом говорится в релизе ведомства, распространенном в среду, 16 сентября.
Украинские следователи выделили пять основных причин, которые в конечном итоге привели к уходу Крыма в состав Российской Федерации.
Во-первых, это масштабное сокращение в рядах ВСУ. Отмечается, что только за один год – с 2012-го по 2013-й – из армии было уволено 78 тыс. военнослужащих. К моменту "революции гидности" Вооруженные силы страны насчитывали 162 тыс человек.
Вторым фактором зрады стал "подрыв состояния мобилизационной готовности". По данным ГБР, в 2013 г. был наполовину сокращен штат военкоматов, в результате чего военные части смогли укомплектовать лишь на 25-55%. Кроме того, был уничтожен учет боевой техники.
В-третьих, соборная лишилась систем противовоздушной обороны Крымского региона.
"Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага", – говорится в сообщении.
Четвертым эпизодом преступной деятельности называются "незаконные организационные изменения", проведенные в армии, которые противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы Незалежной. Такое положение дел "помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины".
Ну, и последней причиной слабости Киева в противостоянии волеизъявлению крымчан стало непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.
"Несмотря на многочисленные сообщения разведки, что четко свидетельствовало о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 – начале 2014 гг., не были приняты меры по приведению ВСУ в высшую степень боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма", – констатируют следователи ГБР.
Все вместе это и привело к "тяжелым последствиям" для постмайданных вождей соборной, а именно – к потере полуострова и вхождения его в состав России по итогам всенародного референдума.
Ведомство даже назвало причастных к данному "преступлению". В госизмене подозреваются высшие должностные лица государства того периода – свергнутый в результате госпереворота президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генштаба – Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.
Напомним, на днях во время пресс-конференции экс-председатель СНБО, инициатор войны в Донбассе Александр Турчинов полностью снял с себя вину за потерю Крыма. А бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что виновниками в событиях "русской весны" в регионе являются те, кто развалил украинскую армию, и призвал действующую власть "освободить Крым", поскольку у нее сейчас для этого есть все ресурсы.

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