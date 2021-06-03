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Киев назвал причину несогласия Берлина на членство Украины в НАТО

03 июня 2021, 17:40  •  79 • Политика
Фото: imagebroker/Petra Wallner/www.globallookpress.com
В Незалежной заявили, что немцы несут историческую ответственность за суверенитет их страны
Берлин не разделяет видение Киева относительно членства Незалежной в Североатлантическом блоке из-за президента России Владимира Путина. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому военному журналу Loyal, перевод которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Украинский диплома убежден, что его страна сможет достичь безопасности лишь тогда, когда станет членом НАТО.
"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши", – считает пан Мельник.
По его мнению, вхождение Незалежной в альянса и ЕС отвечает интересам Германии, поскольку соборная и с политической, и с культурной точки зрения является неотъемлемой частью западных ценностей.
Пан Мельник объявил, что Путин якобы вынашивает план по уничтожению украинской государственности, потому что прозападное и демократическое развитие соборной для него "как бельмо в глазу".
"Пока Украина не является членом альянса, пока существует этот опасный вакуум силы, мы и в дальнейшем будем оставаться жертвой российского экспансионизма – с опасными последствиями для всего континента", – напугал немцев посол.
Также он заметил, что большинство его соотечественников уверены, что отказ постсоветского Киева от ядерных арсеналов в свое время был роковой ошибкой. И оказывали на Украину политическое давление в данном вопросе не только ядерные державы, а и ФРГ. Посему именно Германия несет "особую историческую ответственность за сохранение суверенитета" Незалежной, и она должна помочь республике как можно скорее стать членом НАТО, резюмировал пан Мельник.
Ранее президент страны Владимир Зеленский в интервью другому немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что у него созрел "план Б" для Запада, согласно которому США и ЕС должны оформить с киевским режимом соглашение о военных гарантиях безопасности соборной до вступления в НАТО.
Как говорится в поговорке – хоть тушкой, хоть чучелом, но впустите украинцев в домик.

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