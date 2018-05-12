Киев назвал инсинуацией заявление Захаровой об угрозах сотруднику МИД РФ в ООН

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Киев отрицает факт угрозы сотруднику российского МИД в стенах штаб-квартиры ООН со стороны приглашенных на мероприятие украинской стороной участников силовой операции в Донбассе. Об этом заявила представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"Мероприятие относительно пропаганды модерировала лично, заявления РФ - инсинуации", - написала она в Twitter. При этом заявление своей российской коллеги - представителя МИД РФ Марии Захаровой - с критикой произошедшего в ООН Беца охарактеризовала как "яркий пример распространения фейков официальными чиновниками РФ".

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам об инциденте в штаб-квартире ООН 9 мая. Она рассказала, что украинская сторона организовала мероприятие на тему пропаганды и недостоверных новостей, которое было заявлено как часть сессии Комитета ООН по информации. На нем присутствовал российский представитель - сотрудник Департамента информации и печати МИД. По словам Захаровой, "он излагал российскую позицию по тем обвинениям, которые неслись с украинской стороны - все мероприятие было абсолютно с антироссийским уклоном".

Захарова добавила, что украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, "ветеранов АТО (так называемой антитеррористической операции в Донбассе - прим. ТАСС), в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины", которые по завершении мероприятия "в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю - сотруднику пресс-службы МИД - и начали угрожать физической расправой". Захарова высказала убежденность в том, что этот инцидент стал "частью информационной работы Киева, негативным примером которой является до сих пор действующий сайт "Миротворец", где опубликованы персональные данные сотрудников Департамента информации и печати МИД РФ.

Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ, российская сторона подняла этот вопрос на итоговом заседании комитета в пятницу, подчеркнув, что мероприятия, которые проходят в рамках сессии, "не должны завершаться подобным образом". По словам Захаровой, в ООН приняли к сведению беспокойство России и поблагодарили за информацию, однако председатель комитета по информации Ян Кикерт попытался откреститься от скандальной истории, заявив, что "никаких мероприятий под эгидой комитета не проводилось" и согласия на них не давалось. Российские дипломаты предъявили комитету пресс-релиз, скриншоты и соответствующие материалы, где мероприятие заявлено как часть работы комитета. После этого российская делегация получила от комитета заверения, что подобные вещи будут впредь пресекаться.

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