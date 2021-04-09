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Киев назвал фейком заявление об опасных биолабораториях США. Китаю сделали предупреждение

09 апреля 2021, 22:05  •  86 • Политика
Киев назвал фейком заявление МИД КНР о существовании на Украине опасных биолабораторий США. Украинские власти сделали предупреждение Китаю, отметив, что подобные действия могут серьёзно ухудшить двусторонние отношения.
Об этом в пятницу заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, информация о существовании в стране 16 военных биологических лабораторий США не соответствует действительности. Представитель министерства напомнил, что открытие подобных объектов нарушило бы Конвенцию о запрещении биологического оружия.
Обнародованное представителем МИД КНР Чжао Лицзян заявление, сделанное на основании провокационных сообщений российских СМИ, не соответствует действительности и может нанести вред украинско-китайским отношениям, - цитирует Николенко украинское издание LB.ua.
Напомним, что ранее МИД Китая заявил о работе на территории Украины 16 биологических лабораторий, которые проводят "непрозрачные и опасные исследования". Примечательно, что вопрос об американских биолабораториях поднимается уже не в первый раз. В прошлом году председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от властей раскрыть информацию об этих объектах.
Тогда Служба безопасности Украины заявила, что на территории страны нет иностранных биологических лабораторий. Ведомство призвало политика не распространять "ложные" слухи ради повышения собственных рейтингов, а заняться решением реальных проблем страны.

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