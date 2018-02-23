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Киев назвал число отказавшихся от гражданства Украины

23 февраля 2018, 20:54  •  563 • В России

Со времен полыхающих покрышек на Майдане прошло четыре года. Тогда радикалы жгли беркутовцев «коктейлями Молотова», киевляне скакали денно и нощно на площади, а молоденькие украинки мечтали о кружевных трусиках и безвизе с Европой. Последнего, кстати, удалось добиться. И поехали тысячи свободных украинцев, словно голодная саранча, на поля Польши - на заработки.

А довольный Петр Порошенко хвастался всему миру, что теперь паспорт Украины станет самым востребованным в мире. Ага, президент уже готовился торговать документами направо и налево. Только что-то пошло не так...

- Вышли из украинского гражданства за последние три года у нас около 24 тысяч граждан, - рассказала украинским журналистам замглавы миграционной службы Украины Татьяна Никитина.

Ну и на закуску - все меньше иностранцев желают получить украинский паспорт. Вот тебе на! Прогорел план Порошенко.

- Люди получили вид на жительство в России или Польше и готовятся к принятию их гражданство, - рассказал «КП» политолог Александр Асафов. – На украинские паспорта и правда был ажиотажный спрос. Но дело в том, что их использовали как средство передвижения. Можно поехать туда, можно поехать сюда. И вот в Европу ломанулись все подряд. На границе украинцы писали причину въезда: «Хочу посидеть в Венской опере, хочу похрустеть багетом в парижской кафешке». А на деле они становились нелегальными гастарбайтерами. Устраивались на черновую работу. Некоторым все же удалось там себя найти. Такие «счастливчики» выбивают себе постоянную прописку в Европе. Кстати, многие воины-наемники, сражавшиеся за Киев с детьми и стариками на Донбассе, до сих пор не могут получить украинский паспорт. Им его просто не выдают. Этому мусору приходиться уезжать с позором на Родину. Да и ловить на Украине сейчас нечего. Там кризис. Больше всех гражданство хочет получить Михаил Саакашвили, чтобы участвовать в политической жизни. А остальным этот документ даром не нужен.

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