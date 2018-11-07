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«Киев нацелился на все население России»: Поклонская об «антироссийском» законе Порошенко

07 ноября 2018, 20:39  •  138 • Политика
Порошенко подписал закон о наказании граждан России за нарушение границы Украины. Инициативу украинского президента прокомментировала Наталья Поклонская.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовного наказания за нарушение украинской границы гражданами России. Предполагается, что новый закон будет использоваться против российских туристов, посещавших Крым. Свою оценку новому закону Украины дала бывший крымский прокурор и депутат Госдумы Наталья Поклонская.
По ее мнению, украинским властям уже мало 3 миллионов жителей Крымского полуострова, которым Киев намеренно отказывает в лишении гражданства, чтобы иметь возможность при первом удобном случае осудить за «госизмену». Теперь же власти Украины нацелились и на остальных граждан России, уверена Поклонская.
«Но этим планам не суждено сбыться: люди как ездили в Крым, так и будут ездить, как был интерес иностранных туристов и инвесторов к полуострову, так и останется», - цитирует ФАН слова экс-прокурора Крыма.
Также Поклонская посоветовала членам нынешнего руководства Украины задуматься о собственных тюремных сроках, которые они обязательно получат.

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