«Киев нацелился на все население России»: Поклонская об «антироссийском» законе Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовного наказания за нарушение украинской границы гражданами России. Предполагается, что новый закон будет использоваться против российских туристов, посещавших Крым. Свою оценку новому закону Украины дала бывший крымский прокурор и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По ее мнению, украинским властям уже мало 3 миллионов жителей Крымского полуострова, которым Киев намеренно отказывает в лишении гражданства, чтобы иметь возможность при первом удобном случае осудить за «госизмену». Теперь же власти Украины нацелились и на остальных граждан России, уверена Поклонская.

«Но этим планам не суждено сбыться: люди как ездили в Крым, так и будут ездить, как был интерес иностранных туристов и инвесторов к полуострову, так и останется», - цитирует ФАН слова экс-прокурора Крыма.

Также Поклонская посоветовала членам нынешнего руководства Украины задуматься о собственных тюремных сроках, которые они обязательно получат.