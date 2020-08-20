Киев нашёл способ увести в сторону следящих за Минскими соглашениями. Хватило одного человека

Первый президент Украины, назначенный главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук озвучил свою версию возвращения мира в Донбасс.

"Мы должны вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинской конституции, украинскому законодательству", - проговорился политик.

Если ориентироваться на его слова, возникает логичный вопрос: то есть Минские соглашения Киевом не учитываются и учитываться не будут? На него ответил дипломатический советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР в контактной группе на минских переговорах Родион Мирошник.

"Через несколько часов Кравчук примет участие, или должен, по крайней мере, принять участие в первом заседании контактной группы. То есть до этого он ни разу не встречался ни с Донецком, ни с Луганском, ни с Российской Федерацией, не вёл никаких переговоров. Это для общего понимания. На протяжении последних двух недель Леонид Кравчук фонтанирует какими-то идеями, которые на самом деле достаточно слабо применимы в реальной жизни. Ему бы снова изучить матчасть в виде Минских соглашений и ранее достигнутых договорённостей", - посоветовал Мирошник.

И самое главное - ключевым условием достижения урегулирования конфликта является особый статус, который Украина должна предоставить республикам Донбасса, и закрепить этот особый статус в конституции Украины, напомнил советник главы ЛНР.

"Когда это будет сделано, тогда можно будет обсуждать вопросы экономического развития, восстановления социально-экономических связей, инвестиционной привлекательности, восстановления Донбасса и всего прочего. До того как Украина, во-первых, не исправит те нарушения, которые они допустили на данный момент, в частности приняв постановление о проведении выборов, во-вторых, пока не будет взаимопонимания по особому статусу и закреплению его в конституции, нельзя обсуждать те детали, те проекты, которыми фонтанирует на данный момент господин Кравчук. Потому что пока это выглядит как попытка увести в сторону диалог и не обсуждать ключевые вопросы урегулирования", - пояснил Мирошник.

Он подчеркнул, что создание свободной экономической зоны и тому подобные предложения - вопросы второго ряда. Сначала надо достигнуть серьёзных договорённостей по политическому урегулированию, в вопросах безопасности и в вопросах дальнейшего существования республик Донбасса и Украины.

"После этого можно обсуждать все остальные нюансы, которые так нравятся сегодня господину Кравчуку", - резюмировал Мирошник.