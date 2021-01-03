|
Киев нашел способ выслужиться перед Вашингтоном благодаря "Спутнику V"
03 января 2021, 14:25 • 73 • Политика
Депутат Рады уверен, что отказ от российской вакцины обойдется Украине слишком дорого
Отказ от использования препарата "Спутник V" поможет украинским чиновникам выслужиться перед Вашингтоном. В этом уверен депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Политик также раскритиковал отказ главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко от регистрации российской вакцины от коронавируса.
"Мы хорошо помним как эти два афериста в начале 2020 года, заработали на продаже масок из гос.резерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством", - написал Кива на своей странице в "Фейсбуке" (орфография и пунктуация сохранены).
При этом депутаты Рады уверен, что такие действия могут привести к печальным последствиям. Кива предложил жителям Украины "задыхаться и сдыхать", пока Ляшко и Радуцкий не получат нужные контракты.
Напомним, что ранее МИД Украины назвал российскую вакцину от коронавируса "гибридным оружием".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2020, 05:10
|
29 декабря 2020, 07:00
|
02 января 2021, 13:40
|
02 января 2021, 11:50
|
31 декабря 2020, 19:30
|
29 декабря 2020, 10:40
|
01 января 2021, 17:30