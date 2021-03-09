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Киев нашел способ выдавить русский язык с Украины

09 марта 2021, 19:55  •  332 • Политика
Фото: Yevhen Liubimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной призвали власти заставить граждан страны изучать английский с детского садика
На Украине вторым государственным языком давно должен стать английский. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.
"За 30 лет мы не подняли вопрос английского языка, который должен быть обязательным вторым языком в стране, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, которым подвержены от России", – цитирует издание "Свободная пресса" главу СНБО.
Пан Данилов уверен, когда все украинцы станут читать англоязычные СМИ, в соборной завершится "лингвистическая война, которую ведет Россия".
По его словам, многие политики и президенты Незалежной, заигрывая на теме русского языка, копали себе яму, в которой сегодня и оказались. Он подчеркнул, что английский нужно изучать с самого детсада, передает УНИАН.
А вот президент Владимир Зеленский убежден, что мова в стране защищена, а все, кто снова поднимает языковую тему, а также вопросы национальности или церкви, хотят на этом временно "хайпануть", что может быть чревато для государства, поскольку раскалывают общество, сообщает "112".
За последнее время ряд украинских политиков и экспертов придумали целый ряд наименований для русского языка, лишь бы не называть его как принято во всех адекватных сообществах планеты.

Так, на днях глава МВД Незалежной Арсен Аваков назвал русский "слобожанским" языком в интервью одиозному местному журналисту, стукачу СБУ Дмитрию Гордону. Его поддержал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" украинский политолог Александр Гончаров. Этот "лингвист" пошел дальше, определив русский как "степной" язык.

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