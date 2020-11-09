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Киев нашел признаки появления ядерного оружия в Крыму

09 ноября 2020, 18:05  •  161 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решение Москвы зависит от того, насколько она будет осознавать свой проигрыш, считают в Незалежной
Уже в ближайшее время Россия якобы намерена разместить в Крыму ядерное оружие. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что подтверждения этой информации у Киева нет, но такой шаг Москвы на берегах Днепра прогнозируют и все зависит от ряда факторов.
"То, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", – цитирует пана Данилова СМИ-иноагент, финансируемый Госдепом США, "Крым. Реалии".
На прошлой неделе киевский режим анонсировал проведение в столице Незалежной некоего международного саммита в рамках программы "деоккупации" "крымская платформа" в мае 2021 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что на мероприятии будет обсуждаться вопрос "возвращения" полуострова.
В Крыму уже назвали данный саммит блефом, который для России и крымчан останется без последствий. По мнению главы госкомитета Республики по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева, украинские власти лишь зря тратят время.

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