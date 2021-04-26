|
Киев нашел применение перекрытому Северо-Крымскому каналу
26 апреля 2021, 17:25 • 212 • Политика
Власти Незалежной собрались перебросить всю воду Днепра в три области страны
Киевский режим передал руководство заблокированным Северо-Крымским каналом Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщил сегодня глава ведомства Роман Лещенко.
По его словам, теперь днепровская вода из СКК будет направлена на нужды Херсонской области. Артерию пустят только для орошения и обеспечения водой представителей сельскохозяйственного сектора региона, а не для российского Крыма, следует из релиза министерства.
Министр отметил, что переход канала в подчинение Минагрополитики обусловлен реализацией нацпроекта властей Незалежной по орошению и мелиорации.
"Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской", – заявил пан Лещенко.
Он добавил, что министерство берет на себя "лидерство" в реализации данной реформы.
Руководитель ведомства подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала являются беспочвенными.
Также пан Лещенко указал, что воды для крымчан не будет и никаких переговоров на эту тему с Москвой не велось.
Напомним, постмайданные вожди перекрыли СКК в конце весны 2014 г. после того, как жители полуострова на референдуме абсолютным большинством голосов приняли решение о возвращении региона в состава России. С тех пор власти нашей страны работают над решением проблемы водоснабжения республики, в частности, там строятся водоводы.
В свою очередь деятели "революции гидности" сооружают на одном из участков Северо-Крымского канала дамбу, чтобы ни капли днепровской воды не попало на полуостров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 апреля 2021, 01:00
|
25 апреля 2021, 20:20
|
24 апреля 2021, 04:00
|
21 апреля 2021, 08:10
|
20 апреля 2021, 07:25
|
23 апреля 2021, 01:25
|
20 апреля 2021, 14:45