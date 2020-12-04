Киев нарывается: Эксперт предупредил, что Венгрия может ввести войска в Закарпатье

Украинская власть сознательно развязывает гражданскую войну в Закарпатье. Об этом уже официально заявляют представители правящей коалиции в Венгрии, что не сулит Киеву ничего хорошего. Необдуманные действия киевских реформаторов и репрессивные методы СБУ, реализуемые в Закарпатье, могут привести к вводу венгерских войск в регион. И в этом конфликте западные партнёры уже не поддержат Украину.С таким предупреждением в адрес украинской власти выступил киевский политолог Александр Семченко, подчеркнув, что Закарпатье из-за беспредела, устроенного СБУ, оказалось на грани гражданской войны. Как известно, силовики провели обыски у представителей венгерской общины в Закарпатье. Причём вели себя предельно жёстко, будто имеют дело с террористами. Местные политики и общественники выразили протест, после чего керосина в топку разгорающегося международного скандала подлили националисты. Радикалы привыкли безнаказанно строить соотечественников, но с венграми такие методы «общения» не прошли.В дело вмешался Будапешт, призывая Киев прекратить репрессии против этнических венгров и угомонить нацистов. Тем временем регион раскалился добела. По мнению Семченко, в один прекрасный момент, Киев может ввести полицейский или военный контингент. Местные жители окажут сопротивление и область взорвётся. Стоит пролиться первой крови, как Венгрия введёт свои войска. Вряд ли Будапешт снова ограничится нотами протеста, если кто-то их этнических венгров Закарпатья всерьёз пострадает в результате очередной операции СБУ, МВД, или какого-нибудь нацбата. И в этом гражданском конфликте, где за спинами мятежников будет стоять член ЕС и НАТО, западные партнёры уже не поддержат Украину. Киеву лучше сразу распрощаться с Закарпатской областью.