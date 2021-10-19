Киев нарушил консульские договорённости, похитив гражданина России - Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев нарушил консульские договорённости, когда похитил гражданина России и скрыл это от Москвы.

Так она прокомментировала беспрецедентный случай задержания представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка. Украинские силовики фактически похитили мужчину, нарушив данные всем членам СЦКК гарантии безопасности.

Кроме того, украинские власти нарушили двустороннюю Консульскую конвенцию. Задержанный является гражданином России. Конвенция обязывает украинские власти сообщить русским дипломатам о задержании их соотечественника не позднее чем через 3 дня. И предоставить консульский доступ не позднее чем через 4 дня. Однако с момента задержания Косяка прошло уже шесть дней.

Захарова также обратила внимание, что украинская сторона без объяснения причин сорвала инициированный Луганском созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

Официальный представитель МИД России заявила, что Украина, которая продолжает подрывать мирный процесс, потеряла моральное право требовать от других соблюдения взятых на себя обязательств.

Призываем украинскую сторону прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников,

- говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.