Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная / Политика

Киев нарушил консульские договорённости, похитив гражданина России - Захарова

19 октября 2021, 22:15  •  155 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев нарушил консульские договорённости, когда похитил гражданина России и скрыл это от Москвы.
Так она прокомментировала беспрецедентный случай задержания представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка. Украинские силовики фактически похитили мужчину, нарушив данные всем членам СЦКК гарантии безопасности.
Кроме того, украинские власти нарушили двустороннюю Консульскую конвенцию. Задержанный является гражданином России. Конвенция обязывает украинские власти сообщить русским дипломатам о задержании их соотечественника не позднее чем через 3 дня. И предоставить консульский доступ не позднее чем через 4 дня. Однако с момента задержания Косяка прошло уже шесть дней.
Захарова также обратила внимание, что украинская сторона без объяснения причин сорвала инициированный Луганском созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности.
Официальный представитель МИД России заявила, что Украина, которая продолжает подрывать мирный процесс, потеряла моральное право требовать от других соблюдения взятых на себя обязательств.
Призываем украинскую сторону прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников,
- говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





155
Источник
Похожие новости
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 14:05
Путин не поедет на саммит G20
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случае вступления Украины
19 октября 2021, 16:25
В МИД РФ пригрозили отказаться от евро
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русский язык
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
17 октября 2021, 18:55
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.