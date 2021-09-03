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Киев направит ноту Варшаве из-за смерти украинца в полицейском участке в Польше

03 сентября 2021, 21:00  •  86 • Политика
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По данным местных СМИ, гастарбайтера из Незалежной задержали на улице и избили в вытрезвителе
Посольство Украины в Варшаве в ближайшее время направит в МИД Польши ноту из-за смерти в одном из полицейских участков Вроцлава украинца Дмитрия Никифоренко после его задержания сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил глава дипмиссии Незалежной Андрей Дешица в комментарии для "Укринформ".
"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении непредвзятого и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом чрезвычайном происшествии", – заявил дипломат.
По его словам, дело о расследовании обстоятельств смерти Никифоренко с начала августа находится на контроле дипорганов Незалежной, в том числе генконсульства страны в Кракове.
После смерти украинского гастарбайтера и предания инцидента огласки в СМИ комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября отстранил от работы четырех полицейских, которые 30 июля задерживали молодого человека, отмечает издание. Также стало известно о планах уволить из органов двоих сотрудников полиции.
Ранее сегодня стало известно, что невеста погибшего Сузанна Водоливова узнала подробности трагедии, происшедшей в стенах вытрезвителя во Вроцлаве. О них ей рассказал польский журналист, в распоряжении которого оказалась видеозапись из учреждения, куда доставили с улицы ее жениха якобы в пьяном виде. По его словам, полицейские издевались и пытали 25-летнего гражданина Украины, пишет Telegraf.
Молодые люди познакомились на заработках в Польше и собирались остаться в этой стране и принять гражданство.

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