Киев направил Москве ноту в связи с задержанием украинского судна у берегов Крыма

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КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту внешнеполитическому ведомству РФ в связи с задержанием украинского судна у побережья Крыма.

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД РФ по выяснению всех обстоятельств задержания", - написала она в Twitter.

Ранее 4 мая в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Крыму сообщили о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове Николаевской области Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. На борту находились пять членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопровождено в Республику Крым. Сети для ловли рыбы изъяты.

В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что у украинского судна не было разрешения находиться вблизи Крыма. По его словам, связи с экипажем пока нет.