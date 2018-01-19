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Киев нанес по "Минску-2" мощнейший удар: Захарова об украинском законе о Донбассе
19 января 2018, 23:39 • 101 • Политика
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала принятый накануне в Верховной раде Украины закон о реинтеграции Донбасса.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский закон о реинтеграции Донбасса мощнейшим ударом по "Минску-2". По ее словам, Киев в буквальном смысле убивает Минские соглашения через принятие новой законодательной инициативы.
Подобные действия кажутся Захаровой особо красноречивыми с учетом того, что Запад постоянно упрекает в несоблюдении "Минска-2" не Украину, как это следовало бы сделать, а Россию.
Напомним, что вчера украинский парламент проголосовал за скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе Россия определяется как "страна-агрессор" по отношению к Украине, а ДНР и ЛНР - как "оккупированные территории". При этом во время долгой процедуры внесения поправок и изменений в оригинальный текст документа, поданного в Раду Петром Порошенко, народные депутаты исключили из него пункт о приоритетном значении "Минска-2" для разрешения конфликта в регионе.
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