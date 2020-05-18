Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но...
Главная / Политика

Киев намерен забрать российский Крым: Украинский МИД наметил "игру в длинную"

18 мая 2020, 18:55  •  86 • Политика
Киев заявил о намерении забрать российский Крым. Украинский МИД сообщил о подготовке плана и наметил "игру в длинную".
Эксперты МИД Украины сейчас заняты разработкой стратегии "деоккупации" Крымского полуострова. Об этом в беседе с "РБК-Украина" заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
По его словам, стратегией Украины в этом вопросе является "игра в длинную". Как уточнил Кулеба, Киевом предусматривается постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов "принять Крым обратно", "когда этот момент наступит".
Он уточнил, что окончательный формат "плана" ещё не определён: будет ли это документ МИД, ориентированный на международный аспект работы, или же что-то "более масштабное", утверждённое СНБО, ещё не решено.
Ранее украинский дипломат и политик Константин Грищенко заявил о том, что рано или поздно Киеву удастся убедить Москву в выгоде "возвращения" Крыма и Донбасса Украине.
По его словам, Украине необходимо работать над тем, чтобы к России пришло осознание, что невозможно "удержать" всё. Тогда Москва поймёт, что отказ от Крыма и Донбасса принесёт наибольший позитив с точки зрения долгосрочных интересов России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
18 мая 2020, 11:55
В Киеве российского капитана команды КВН пытались сломать вопросом "Чей Крым?". Не получилось
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"
18 мая 2020, 13:55
"Госпереворот в России осуществлялся исподтишка": Аверьянов указал на очевидные знаки
18 мая 2020, 13:55
"Молюсь за русских", "dasvidanya!": COVID-прогноз экспертов Fox News взбунтовал американцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 08:55
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
14 мая 2020, 01:55
Шмыгаль готовится добить Украину
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
13 мая 2020, 01:50
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.