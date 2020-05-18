Киев намерен забрать российский Крым: Украинский МИД наметил "игру в длинную"

Эксперты МИД Украины сейчас заняты разработкой стратегии "деоккупации" Крымского полуострова. Об этом в беседе с "РБК-Украина" заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словам, стратегией Украины в этом вопросе является "игра в длинную". Как уточнил Кулеба, Киевом предусматривается постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов "принять Крым обратно", "когда этот момент наступит".

Он уточнил, что окончательный формат "плана" ещё не определён: будет ли это документ МИД, ориентированный на международный аспект работы, или же что-то "более масштабное", утверждённое СНБО, ещё не решено.

Ранее украинский дипломат и политик Константин Грищенко заявил о том, что рано или поздно Киеву удастся убедить Москву в выгоде "возвращения" Крыма и Донбасса Украине.

По его словам, Украине необходимо работать над тем, чтобы к России пришло осознание, что невозможно "удержать" всё. Тогда Москва поймёт, что отказ от Крыма и Донбасса принесёт наибольший позитив с точки зрения долгосрочных интересов России.