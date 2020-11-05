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Киев намерен забрать Крым по "карабахскому сценарию"
05 ноября 2020, 16:45 • 206 • Политика
Силы специальных операций ВСУ совместно с нацгвардией, погранслужбой и ВСУ проводят внеплановые учения по "принудительному возвращению" Крыма. Эксперты полагают, что Киев намерен забрать Крым по "карабахскому сценарию", однако сомневаются, что у Незалежной хватит "силёнок".
Как пишет "Политнавигатор", украинский сценарий "принудительного возвращения Крыма" предусматривает неожиданные удары диверсионных групп по ключевым военным объектам 22-го армейского корпуса Черноморского флота России. Кроме того, украинцы рассчитывают привести в негодность взлётно-посадочные полосы, уничтожить узлы связи, штабы и склады вооружений.
Так, командующий объединённой группировкой ВСУ генерал-лейтенант Наев заявил, что после внеплановых учений войска останутся на границе с Крымом и в ближайшее время будут выполнять задачи по "захвату территорий".
Наблюдатели полагают, что ВСУ вдохновились азербайджано-армянской войной за Карабах и теперь намерены разыграть тот же сценарий. Автор статьи отмечает, что эйфория киевских военных и политических кругов подогревается "реваншизмом влиятельных националистических группировок". Не исключено также, что Киев рассчитывает на победу "своего в доску" Байдена на выборах в США, веря в то, что новый президент даст карт-бланш на наступление на Крым.
Однако эксперты отмечают, что такой план выглядит утопично, а Киев явно не рассчитал "силёнок" на реализацию карабахского сценария.
"Здесь им не Львов, а шутить с военной контрразведкой ФСБ - себе дороже", - подчёркивается в статье.
Автор материала уверен, что нездоровая активность украинских ССО у границы Крыма не останется без внимания с российской стороны, в результате чего Киев просто не сможет перейти к активной фазе боевых действий.
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