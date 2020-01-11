|
Киев намерен создать коалицию по расследованию авиакатастрофы в Иране
11 января 2020, 01:09 • 21 • Украина
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил на брифинге, что Украина намерена создать международную коалицию по расследованию причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
© Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Мы сейчас хотим установить истину, и для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием», — заявил Пристайко.
Он сообщил, что проведёт переговоры «со всеми министрами иностранных дел в рамках конференц-холла».
«Я надеюсь, в рамках этих переговоров мы сможем достигнуть договорённости о создании международного механизма», — сказал министр.
Он подчеркнул, что «каждая страна будет представлена для того, чтобы было абсолютно справедливое расследование».
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2020, 16:39
|
09 января 2020, 00:39
|
07 января 2020, 22:24
|
09 января 2020, 00:39
|
08 января 2020, 11:39
|
05 января 2020, 02:24
|
04 января 2020, 11:24