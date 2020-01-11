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Киев намерен создать коалицию по расследованию авиакатастрофы в Иране

11 января 2020, 01:09  •  21 • Украина
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил на брифинге, что Украина намерена создать международную коалицию по расследованию причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
 
© Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Мы сейчас хотим установить истину, и для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием», — заявил Пристайко.

Он сообщил, что проведёт переговоры «со всеми министрами иностранных дел в рамках конференц-холла».

«Я надеюсь, в рамках этих переговоров мы сможем достигнуть договорённости о создании международного механизма», — сказал министр.

Он подчеркнул, что «каждая страна будет представлена для того, чтобы было абсолютно справедливое расследование».

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.

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