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Киев намерен прийти в НАТО через Берлин: "Без "но" и "а если"
18 апреля 2021, 09:35 • 83 • Политика
Киев намерен прийти в НАТО через Берлин. Так, украинский посол в ФРГ заявил об ответственности немецких властей за скорейшее присоединение Незалежной к Альянсу: "Без "но" и "а если".
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил об ответственности немецких властей за скорейшее присоединение Незалежной к НАТО.
По мнению дипломата, Берлин несёт историческую ответственность перед Киевом из-за преступлений нацистов против населения Украины. Об этом он сказал в комментарии для газеты Welt am Sonntag.
В связи с этим руководству ФРГ теперь следует поспособствовать вхождению Незалежной в Североатлантический альянс, констатировал Мельник:
Он добавил, что лишь данный шаг помешает развёртыванию новой войны в Европе. Посол Украины также назвал ожидаемое им присоединение его страны к НАТО "холодным душем" для Кремля.
Кроме того, он попросил Берлин вынести решительное предупреждение Москве и предостеречь её от военных действий против Украины, пригрозив "болезненными последствиями".
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