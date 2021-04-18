Киев намерен прийти в НАТО через Берлин: "Без "но" и "а если"

Киев намерен прийти в НАТО через Берлин. Так, украинский посол в ФРГ заявил об ответственности немецких властей за скорейшее присоединение Незалежной к Альянсу: "Без "но" и "а если".

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил об ответственности немецких властей за скорейшее присоединение Незалежной к НАТО.

По мнению дипломата, Берлин несёт историческую ответственность перед Киевом из-за преступлений нацистов против населения Украины. Об этом он сказал в комментарии для газеты Welt am Sonntag.

В связи с этим руководству ФРГ теперь следует поспособствовать вхождению Незалежной в Североатлантический альянс, констатировал Мельник:

И как можно скорее - без "но" и "а если".

Он добавил, что лишь данный шаг помешает развёртыванию новой войны в Европе. Посол Украины также назвал ожидаемое им присоединение его страны к НАТО "холодным душем" для Кремля.

Кроме того, он попросил Берлин вынести решительное предупреждение Москве и предостеречь её от военных действий против Украины, пригрозив "болезненными последствиями".