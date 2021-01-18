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Киев намерен использовать Навального в борьбе против Москвы

18 января 2021, 17:25  •  114 • Политика
Алексей Навальный. Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/www.globallookpress.com
Незалежная вернулась к теме лишения российских депутатов полномочий в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует инициировать обсуждение вопроса полномочий российских депутатов в ПАСЕ из-за задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила глава украинской депутации в организации Мария Мезенцева на своей странице в "Фейсбук".
Напомним, в прошедшую пятницу комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил берлинского пациента принять участие в заседании 19 января, посвященном его якобы отравлению, как утверждают официальные власти ФРГ, неким биологическим ядом типа "Новичок".
В Киеве предположили, что ввиду задержания Навального в России и назначенного на 29 января суда блогер не сможет присутствовать в Ассамблее.
"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях", – написала пани Мезенцева.
Господин Навальный вернулся накануне из Германии, где от проходил лечение, в Россию. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Шереметьево во время прохождения паспортного контроля. Как отметили в ФСИН, теперь суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.

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