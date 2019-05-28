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Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

28 мая 2019, 00:39  •  33 • Украина
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива. Об этом заявила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.
 
© Инфоцентр «Крымский мост» РИА Новости
 

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределённости в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», — цитирует её слова в эфире радио «Новое время» УНИАН.

При этом представитель МИД подчеркнула важность для Украины получения возможности представлять свои интересы в международном арбитраже.

Ранее Зеркаль сообщила о подготовке дипломатической ноты для МИД России относительно выдачи украинских моряков и кораблей, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.

При этом Мосгорсуд 27 мая признал законным продление ареста всех украинских моряков. 

Военнослужащие Украины были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.

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