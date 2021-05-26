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Киев намерен бороться против "Северного потока-2" до первой прокачки газа
26 мая 2021, 20:50 • 85 • Политика
Власти Незалежной усмотрели большие шансы достроить газопровод после заявления Байдена
Киевский режим будет бороться за остановку "Северного потока-2" до тех пор, пока по российской трубе в Европу не пойдет первый газ. С таким обещанием выступил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, ничто нельзя считать завершенным, если оно не завершено на 100%, как и ничто не проиграно, пока не закончена игра.
Одновременно министр признал, что у участников "СП-2" после последнего заявления президента США Джо Байдена в отношении российско-немецкого проекта теперь гораздо больше шансов достроить балтийский газопровод.
"Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", – сказал пан Кулеба.
Плач новой украинской Ярославны раздался с берегов Днепра после сегодняшнего объяснения президента США Джо Байдена решения Вашингтона отказаться от новых санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
Хозяин Белого дома сказал, что газопровод уже почти достроен. Также он считает "контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой" вводить рестрикции в отношении участников проекта.
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