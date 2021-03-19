Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / Политика

Киев наложил "максимальные санкции" против Поклонской и Аксенова

19 марта 2021, 22:50  •  43 • Политика
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждан России и Украины подозревают в "предательстве" госпереворота
Киевский режим, подражая кураторам из Вашингтона, устроил карнавал санкций в отношении россиян и граждан собственной страны. Так, в пятницу Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании широким жестом ввел целый пакет рестрикций. Об этом сообщил в пятницу, 19 марта, шеф ведомства Алексей Данилов на брифинге по итогам совещания.
По словам секретаря СНБО, ограничения введены против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые якобы предали присягу и в настоящий момент работают в России или "на оккупированных территориях", пишет телеграм-канал "КП на Украине".
Пан Данилов подчеркнул, что Незалежная "ввела максимальный объем санкций". Всего в черном списке оказались 27 фамилий, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, бывший премьер Украины Николай Азаров, экс-президент Незалежной Виктор Янукович, депутат Госдумы Константин Затулин и другие.
На этом режим не остановился и ввел санкции в отношении еще 19 компаний, которые пользуются недрами соборной. Ведомство назначило аудит абсолютно всех разрешений, выданных на пользование природными богатствами Незалежной аж с 1994 года.
"Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут в законный способ возвращаться народу Украины", – цитирует пана Данилова РИА "Новости".
Таким образом, деятели СНБО во главе с нынешним руководителем страны Владимиром Зеленским пошли в атаку на всех бывших президентов, кроме первого лидера нации Леонида Кравчука. Дела за возможные незаконные передачи в пользование местным олигархам недр Украины можно открывать в отношении Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
19 марта 2021, 13:40
Киев готов отказаться от Харькова и Одессы - эксперт
19 марта 2021, 15:30
Захарову восхитил ответ китайцев на "американское хамство"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политоло...
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попрос...
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2021, 08:05
Черная метка, которую получил Ахметов
13 марта 2021, 19:15
Стенания украинского шпиона: «Донецк потерян навсегда»
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.