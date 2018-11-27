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«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины

27 ноября 2018, 16:39  •  169 • В России

ПОРОШЕНКО ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ ПО ДВУМ ГЛАВНЫМ ПУНКТАМ

- Многие говорят, что затея Порошенко провалилась, потому что военное положение ввели не на 60, а на 30 дней. И потому что выборы перенести не удалось: их прямо назначили на 31 марта 2019 года. Но на мой взгляд, частично свою задачу Порошенко выполнил по 2 главным пунктам:

1. Военное положение включает цензуру, применение силовых действий к неугодным СМИ. Он зачистит информационное поле, которое создает ему колоссальный антирейтинг. Все полунезависимые газеты, телеканалы и сайты скорее всего будут уничтожены, причем независимо от того, находятся они на востоке страны или в Киеве.

2. Военное положение введено именно в тех регионах страны, где шире всего распространение русского языка, больше всего поисковых запросов, связанных с Россией, и где рейтинг Порошенко на предыдущих выборах был самым низким. Так Порошенко выключает из избирательного процесса 10 областей с самым нелояльным для себя электоратом.

Силовой беспредел - это то, что ждет местных жителейФото: REUTERS

ЗАКАРПАТЬЕ - НА ОЧЕРЕДИ

Я бы напомнил, что для киевских властей существуют проблемы еще в нескольких областях - например, в Ровенской и в Закарпатье. Введя сейчас военное положение на юге и востоке страны, дальше Порошенко сможет сделать то же самое в Закарпатье, чтобы подавить венгерских активистов. Раньше это было бы трудно объяснить, а теперь инструмент найден.

ОППОЗИЦИЮ "РАСКУЛАЧАТ"

Там, где военное положение введено, украинцев ждет очень горячий месяц. Обязательно будет конфискация собственности. Ну и комендантский час, силовой беспредел - это то, что ждет местных жителей. Кроме того, военное положение позволяет интернировать (задерживать и депортировать) граждан России. Эту норму будут применять к тем, кто мешает украинской националистической пропаганде. Вероятно, еще больше, чем раньше, будет ужесточен въездной режим на Украину.

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В ближайший месяц из Азова Украина постарается выжать всеФото: REUTERS

В АЗОВЕ ПРОДОЛЖАТСЯ ПРОВОКАЦИИ

Продлить военное положение Порошенко сможет без утверждения Рады, по представлению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Все внимание сейчас - на Азове. Они долго нагнетали здесь. В ближайший месяц из Азова Украина постарается выжать все, так что провокации будут именно здесь.

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ НЕ ПОМОГ ПРЕЗИДЕНТУ

Почему именно сейчас Киев решил накалить обстановку до предела? Дело в том, что Порошенко надеялся получить максимум политической выгоды из церковного раскола, но пошло не так гладко, как он хотел. И ему пришлось доставать из рукава азовскую карту. Есть подозрение, что он не остановится ни перед чем ради переизбрания. Даже может провести выборы лишь в лояльных к нему регионах. Но это вопрос будущего года, а до конца 2018-го ему предстоит зачистить оппозицию и журналистов в приграничных регионах и провести новую провокацию против России.

Порошенко надеялся получить максимум политической выгоды из церковного раскола, но пошло не так гладко, как он хотел Фото: REUTERS

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Порошенко надеялся получить максимум политической выгоды из церковного раскола, но пошло не так гладко, как он хотелФото: REUTERS

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