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Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость

11 июня 2020, 23:00  •  28 • Политика
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Власти Незалежной упрашивают европейцев ввести новые антироссийские ограничительные меры
Евросоюзу необходимо усилить санкции в отношении России. Об этом сегодня призвал Брюссель министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в качестве гостя присутствовал на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП).
Украинец пожаловался европейским старшим товарищам "на нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки"". По его словам, Москва якобы ограничивает доступ представителям ОБСЕ и иных международных организаций на неподконтрольные киевским властям территории Донбасса, а также продолжает массово выдавать российские паспорта населению ДНР и ЛНР.
Пан Кулеба считает, что для того, чтобы "реально изменить ситуацию", на Москву нужно усилить международное, военное и экономическое давление. И более сплоченное, следует из релиза пресс-службы украинского дипведомства.
Очередные мольбы Киева, отметим, пришлись аккурат накануне празднования Дня России. Ранее же в мае пану Кулебе обещал помочь в борьбе против Москвы госсекретарь США Майк Помпео. Американец дал слово, что Вашингтон не ослабит санкции до тех пор, пока РФ не откажется от Крыма.

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