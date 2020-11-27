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Власти Незалежной ожидают от обновленного Белого дома вооружения и антироссийских санкций

Киев увидел в избрании демократа Джо Байдена президентом США для себя шанс в "возвращении" Крыма и захвате неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил бывший замглавы администрации главы государства, экс-заместитель министра иностранных дел страны Константин Елисеев.

По его мнению, президент Владимир Зеленский должен добиваться в хождения в нормандский формат американцев. Властям Незалежной необходимо развивать отношения с новой администрацией США, в том числе в военной сфере для получения из Вашингтона вооружений и введения новых санкций в отношении Москвы.

"Это шанс на то, чтобы дать достойный отпор российской агрессии и принести мир на Донбасс, деоккупировать Крым, завершить российскую оккупацию Крыма. Эти цели очень важны с точки зрения нашего сотрудничества, потому мы ожидаем, что США будут и дальше усиливать санкции против России как нарушителя норм международного права", – заявил в эфире телеканала "Прямой" пан Елисеев.

По его словам, для Незалежной открываются новые возможности, которые позволят властям страны облегчить работу на внутреннем фронте, например, углубить демократические реформы, продолжить борьбу с коррупцией. А эти темы, полагает украинец, Байден знает как никто другой.

Про то, как американец и его ближайший родственник ранее действовали на территории соборной, кажется, уже знают все граждане страны.

Напомним, в конце 2015 – начале 2016 гг., Джо Байден, будучи тогда вице-президентом США, в открытую угрожал Петру Порошенко, руководившего на тот момент Незалежной, отказать Киеву в кредитах на сумму в $1 млрд, если правительство не отправит в отставку генпрокурора Виктора Шокина. Последний же в то время расследовал коррупционное дело газодобывающей компании Burisma, членом совета директоров которой был сын американского вице-президента Хантер Байден.

И таки Шокин был уволен.

