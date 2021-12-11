Киев начнёт тайно бомбить Донбасс американским оружием: "Разглашению не подлежит"

Киев начнёт тайно бомбить Донбасс американским и турецким оружием. Теперь данные об использовании против ДНР и ЛНР ПТРК Javelin и БПЛА Bayraktar станут секретными, заявили в Генштабе ВС Украины: "Разглашению не подлежит".

Генштаб ВС Украины сделал данные об использовании в Донбассе американских ПТРК Javelin и турецких БПЛА Bayraktar секретными, передают местные СМИ, ссылаясь на военное ведомство страны.

В его заявлении, которое приводят украинские издания, подчёркивается, что эта информация теперь будет иметь ограниченный доступ и что она "разглашению не подлежит".

В Генеральном штабе войск Незалежной недавно рассказали, что подразделения ВСУ в первый раз задействовали боевые дроны Bayraktar, которые Киеву поставляет Турция, против сил ДНР и ЛНР: беспилотник ликвидировал гаубицу одной из народных республик.

Видеозапись выложили в интернет. Это вызвало обеспокоенность у стран Запада, которые до недавнего момента закрывали глаза на нарушения Киевом мирного соглашения. Согласно Минским соглашениям беспилотники в зоне конфликта могут использовать только наблюдатели ОБСЕ.

Javelin на всех не хватит

В прошлом месяце в армии Украины также передали, что в районе ведения операции против войск Донбасса были использованы системы Javelin, которые ВСУ получают от Вашингтона. Это, к слову, нарушает не только "Минск-2", но и условия поставок американского оружия Украине.

Тем временем обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками пришёл к печальному для украинских властей выводу: купленных у США противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin хватит лишь на три из 28 украинских батальонов.

"Хотя эти ракеты очень эффективны против основных боевых танков, используемых Сухопутными войсками России, Украина закупила слишком мало, чтобы оказать существенное влияние на поле боя, - уверен журналист. - Ракеты и их пусковые группы также будут уязвимы для российской специальности на поле боя: артиллерии".

Так что в случае "вторжения" России отражать атаки будет почти нечем. Да и сами по себе комплексы весьма уязвимы в случае артобстрела, поскольку устанавливаются обычно на бронетранспортёрах без усиленной защиты.