Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию

Грузовики с бойцами национальной гвардии «патрулируют» улицы Черкасс. Об этом сообщил главный муниципальный инспектор горсовета Станислав Коломиец, разместив соответствующее видео., — написал чиновник.Он рассказал, что днем ​​опубликовал призыв к людям прийти завтра под ГУ НП в Черкасской области, где должен был состояться допрос мэра Анатолия Бондаренко, однако после его публикации допрос перенесли на неопределенный срок.— написал Коломиец.Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин. Он отметил, что ждал от главы государства равного отношения ко всем, в том числе к однопартийцам-бизнесменам, нарушающим требования карантина.Власти Черкасс разрешили прекратить карантин в городе с 1 мая. Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений. Руководство Черкасс вызывали 4 мая в полицию для дачи показаний.Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение горисполкома об ослаблении карантина, а президент Зеленский заявил, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.