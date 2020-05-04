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Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
04 мая 2020, 08:10 • 475 • Украина
Грузовики с бойцами национальной гвардии «патрулируют» улицы Черкасс. Об этом сообщил главный муниципальный инспектор горсовета Станислав Коломиец, разместив соответствующее видео.
«Центральная власть напугана и делает глупость за глупостью», — написал чиновник.
Он рассказал, что днем опубликовал призыв к людям прийти завтра под ГУ НП в Черкасской области, где должен был состояться допрос мэра Анатолия Бондаренко, однако после его публикации допрос перенесли на неопределенный срок.
«Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что патрулируют.
Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев, и КрАЗами мой район не патрулируют!» — написал Коломиец.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин. Он отметил, что ждал от главы государства равного отношения ко всем, в том числе к однопартийцам-бизнесменам, нарушающим требования карантина.
Власти Черкасс разрешили прекратить карантин в городе с 1 мая. Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений. Руководство Черкасс вызывали 4 мая в полицию для дачи показаний.
Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение горисполкома об ослаблении карантина, а президент Зеленский заявил, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.
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