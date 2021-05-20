Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / Украина

Киев начал ставить условия встречи Зеленского с Путиным

20 мая 2021, 22:45  •  92 • Украина

Глава МИД Украины назвал условие для встречи Зеленского с Путиным. "Зеленский встретится с Путиным при условии, что будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы", - заявил он.

В Киеве назвали условия встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Их озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

О готовящейся встрече президентов Украины и России ранее объявил сам украинский лидер. В Кремле также подтвердили наличие контактов между Киевом и Москвой по поводу подготовки гипотетической встречи двух глав государств.

Зеленский встретится с Путиным при условии, что будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, - заявил глава МИД Украины.

Напомним, что Путин уже неоднократно давал понять, что не будет разговаривать с Зеленским по поводу ситуации в Донбассе. Об этом глава России рекомендовал президенту Украины обсуждать эту тему напрямую с ЛНР и ДНР. Вместе с тем Путин выразил готовность обсуждать с Зеленским вопросы двусторонних отношений Москвы и Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 18:20
Второй «Доктор Смерть»
19 мая 2021, 20:10
#PetrovBoshirov. Шестая серия
20 мая 2021, 15:25
«Слуга народа» Марьяна Безуглая зарегистрировала законопроект о реформе СБУ – около половины сотрудников сократят
20 мая 2021, 17:15
Зеленский заявил, что уже состоялся как приговор Порошенко
20 мая 2021, 19:05
Владимир Зеленский намекнул, что, добив Виктора Медведчука, он возьмётся за Рината Ахметова
20 мая 2021, 17:15
Зеленский провозгласил продолжение «эпохи бедности», но завершение «эпохи Медведчука»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.