Киев начал ставить условия встречи Зеленского с Путиным

Глава МИД Украины назвал условие для встречи Зеленского с Путиным. "Зеленский встретится с Путиным при условии, что будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы", - заявил он.В Киеве назвали условия встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Их озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.О готовящейся встрече президентов Украины и России ранее объявил сам украинский лидер. В Кремле также подтвердили наличие контактов между Киевом и Москвой по поводу подготовки гипотетической встречи двух глав государств.Зеленский встретится с Путиным при условии, что будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, - заявил глава МИД Украины.Напомним, что Путин уже неоднократно давал понять, что не будет разговаривать с Зеленским по поводу ситуации в Донбассе. Об этом глава России рекомендовал президенту Украины обсуждать эту тему напрямую с ЛНР и ДНР. Вместе с тем Путин выразил готовность обсуждать с Зеленским вопросы двусторонних отношений Москвы и Киева.