|
Киев начал ставить условия встречи Зеленского с Путиным
20 мая 2021, 22:45 • 92 • Украина
Глава МИД Украины назвал условие для встречи Зеленского с Путиным. "Зеленский встретится с Путиным при условии, что будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы", - заявил он.
В Киеве назвали условия встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Их озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
О готовящейся встрече президентов Украины и России ранее объявил сам украинский лидер. В Кремле также подтвердили наличие контактов между Киевом и Москвой по поводу подготовки гипотетической встречи двух глав государств.
Зеленский встретится с Путиным при условии, что будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, - заявил глава МИД Украины.
Напомним, что Путин уже неоднократно давал понять, что не будет разговаривать с Зеленским по поводу ситуации в Донбассе. Об этом глава России рекомендовал президенту Украины обсуждать эту тему напрямую с ЛНР и ДНР. Вместе с тем Путин выразил готовность обсуждать с Зеленским вопросы двусторонних отношений Москвы и Киева.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2021, 00:55
|
18 мая 2021, 00:10
|
14 мая 2021, 07:15
|
16 мая 2021, 12:25
|
14 мая 2021, 02:40
|
20 мая 2021, 12:40
|
16 мая 2021, 02:20