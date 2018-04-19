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Киев начал блокировку "антиукраинских" телеканалов в Донбассе

19 апреля 2018, 20:24  •  170 • Украина

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Украина запустила "систему информационного противодействия" вдоль линии соприкосновения в Донбассе, которая предполагает блокировку "антиукраинских" вещателей. Об этом сообщил в четверг президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета.

"Прошу запустить систему", - сказал глава государства, обращаясь по видеосвязи к исполнителю. Указанная система сможет блокировать более 40 "российских и сепаратистских телеканалов" (как аналоговых, так и цифровых) на территории Донецкой и Луганской областей, охватывающей более 150 населенных пунктов в этом регионе.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов проинформировал на заседании, что система пока запущена в тестовом режиме. Планируется, что в будущем она будет действовать "вдоль всей украино-российской границы".

 

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