Киев на грани конституционного раскола. Украинцев могут лишить главного

На Украине заговорили об опасности лишиться безвиза со странами ЕС. Как заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, такое может произойти, если страна не урегулирует конституционный раскол.

Речь идёт о скандале, который произошёл из-за решения Конституционного суда. Так, инстанция заблокировала электронное декларирование доходов высших чиновников, а также лишила Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий.

В ЕС выразили своё негодование, а лидер Украины Владимир Зеленский выступил за прекращение полномочий судей КС.

Для обычных граждан нерешённость этой проблемы грозит лишением безвиза. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас безвиз защищён. Но если не будет найдено системное решение для этой проблемы, которую создал Конституционный суд своим решением, то пострадает не только безвизовый режим. Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас наибольшая международная торговля, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", - сказал он.