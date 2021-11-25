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Киев может заставить Россию продлить транзит газа только с помощью Европы и санкций
25 ноября 2021, 05:55 • 155 • Политика
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар назвал условия, при которых Россия продолжит транзит газа через Украину.
Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", рассказал в своей статье для издания "Главред", при каких условиях Россия продлит договор с Украиной о транзите голубого топлива.
Напоминаем, что пакет соглашений между странами был подписан в 2019 году на 5 лет. Украину, ожидаемо, такие условия не устраивают. Премьер-министр Денис Шмыгаль хотел бы, чтобы транзит сохранился после запуска "Северного потока - 2" в течение 15 лет.
При этом сам Киев с Москвой договориться не может, у украинских властей нет аргументов. Но за них может вступиться Евросоюз. По мнению Михаила Гончара, заняв жёсткую позицию по газопроводу "Северный поток - 2", заявив, что проект не соответствует европейским интересам, введя санкции, ЕС склонит Россию пересмотреть свою позицию и заключить новый договор с Украиной. И даже возможно, на желаемый срок.
При этом эксперт чётко дает понять, что Россия такие планы не рассматривает.
- пишет Гончар.
В свою очередь Алексей Миллер, глава "Газпрома", заявлял, что продление транзита после 2024 года возможно, но при соблюдении ряда условий: экономической целесообразности, технической сохранности и соответствия газотранспортной инфраструктуры Украины нормам и стандартам, сообщает РИА Новости.
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