Киевская власть может воевать с Россией только на словах, потому что армия Украины абсолютно не боеспособна и не может даже защитить себя, считает украинский полковник в запасе Святослав Стеценко.

Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко заявил в эфире телеканала NewsOne, что армия Украины в настоящий момент абсолютно недееспособна, а украинские лидеры способны "воевать" с Россией только на словах, передаёт информагентство Nation News. По его словам, вооружённые силы Украины находятся в таком плачевном состоянии, что не способны защитить даже себя.

Кроме того, Стеценко отметил, что Киев всегда настаивает на том, что Крымский полуостров и Керченский пролив принадлежат Украине, при этом почему-то украинская армия не "выкидывает" оттуда российских военнослужащих. А всё потому, поясняет экс-полковник, что Украина "не способна постоять за себя".

Тот факт, что Украина уже пятый год находится в состоянии войны, вызывает большое удивление, заявил Стеценко. По его мнению, за такой большой срок сознание даже самых рьяных патриотов и просто доверчивых граждан начинает меняться.