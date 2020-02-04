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Киев может скрывать порядка 500 жителей Донбасса, попавших в плен - омбудсмен
04 февраля 2020, 13:54 • 49 • Политика
В ДНР заявили, что Киев скрывает задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе. При этом в общей сложности пленными и скрываемыми лицами могли стать порядка 500 жителей Донбасса.
Киев не признает задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова в беседе с Донецким агентством новостей. Все указанные лица - сторонники ДНР, которых республика разыскивает, полагая, что они могут удерживаться Киевом. Однако украинская сторона не подтвердила "ни одного человека из списка".
О пропавших в аппарат омбудсмена ДНР сообщают близкие и друзья. Заявления принимаются, после чего начинается поиск. При этом аппарат считает, что пропавшие были задержаны украинской стороной, на это указывают и подавшие заявления. Последнее такое заявление приняли на минувшей неделе.
В общем списке пропавших, как добавила Морозова, числятся до 500 человек. И в республике не исключают, что все они могут быть в украинском плену. Наконец, как пояснила Морозова, даже в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года власти Украины не озаботились процессуальным очищением людей.
"Из всех людей, которых мы получили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, 60% на сегодняшний день процессуально не очищены".
Пока Донбасс пытается вытащить своих людей, Украина продолжает свою воинственную политику. Так, "Утро.ру" пишет о "неприятном сюрпризе" для России с новыми исками. Насколько оправданны претензии, вопрос другой. Но намерения запустить очередной спор имеются.
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