Киев может скрывать порядка 500 жителей Донбасса, попавших в плен - омбудсмен

Киев не признает задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова в беседе с Донецким агентством новостей. Все указанные лица - сторонники ДНР, которых республика разыскивает, полагая, что они могут удерживаться Киевом. Однако украинская сторона не подтвердила "ни одного человека из списка".

О пропавших в аппарат омбудсмена ДНР сообщают близкие и друзья. Заявления принимаются, после чего начинается поиск. При этом аппарат считает, что пропавшие были задержаны украинской стороной, на это указывают и подавшие заявления. Последнее такое заявление приняли на минувшей неделе.

В общем списке пропавших, как добавила Морозова, числятся до 500 человек. И в республике не исключают, что все они могут быть в украинском плену. Наконец, как пояснила Морозова, даже в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года власти Украины не озаботились процессуальным очищением людей.

"Из всех людей, которых мы получили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, 60% на сегодняшний день процессуально не очищены".

Пока Донбасс пытается вытащить своих людей, Украина продолжает свою воинственную политику. Так, "Утро.ру" пишет о "неприятном сюрпризе" для России с новыми исками. Насколько оправданны претензии, вопрос другой. Но намерения запустить очередной спор имеются.