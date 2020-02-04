Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посове...
Польское участие: с чем связан интерес Варшавы к проекту создания европейского т...
Вызов Москве? Что на самом деле означают угрозы Эрдогана из-за раненых военных
Россия и Малайзия покорно ждут начала судебного фарса в Гааге по MH17
Главная / Политика

Киев может скрывать порядка 500 жителей Донбасса, попавших в плен - омбудсмен

04 февраля 2020, 13:54  •  49 • Политика
В ДНР заявили, что Киев скрывает задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе. При этом в общей сложности пленными и скрываемыми лицами могли стать порядка 500 жителей Донбасса.
Киев не признает задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова в беседе с Донецким агентством новостей. Все указанные лица - сторонники ДНР, которых республика разыскивает, полагая, что они могут удерживаться Киевом. Однако украинская сторона не подтвердила "ни одного человека из списка".
О пропавших в аппарат омбудсмена ДНР сообщают близкие и друзья. Заявления принимаются, после чего начинается поиск. При этом аппарат считает, что пропавшие были задержаны украинской стороной, на это указывают и подавшие заявления. Последнее такое заявление приняли на минувшей неделе.
В общем списке пропавших, как добавила Морозова, числятся до 500 человек. И в республике не исключают, что все они могут быть в украинском плену. Наконец, как пояснила Морозова, даже в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года власти Украины не озаботились процессуальным очищением людей.
"Из всех людей, которых мы получили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, 60% на сегодняшний день процессуально не очищены".
Пока Донбасс пытается вытащить своих людей, Украина продолжает свою воинственную политику. Так, "Утро.ру" пишет о "неприятном сюрпризе" для России с новыми исками. Насколько оправданны претензии, вопрос другой. Но намерения запустить очередной спор имеются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 13:54
"Что случится с политикой, когда я выложу фото в купальнике": Поклонская заинтриговала новой фотосессией
03 февраля 2020, 19:39
Володин: к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
04 февраля 2020, 13:54
Не сообщил - нарушил правила: Адвокат рассказал, как может работать депортация больных коронавирусом
03 февраля 2020, 15:09
Милонов предложил остановить поставки посылок из Китая
04 февраля 2020, 13:54
Россию злить не надо. Но до Эстонии никак не дойдёт
03 февраля 2020, 21:39
Красная дорожка и почётный караул: Пытаясь занять место Великобритании после Brexit, Польша "сыграла" на Макроне
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал...
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
04 февраля 2020, 02:40
Они готовились к этому 50 лет. Тайная группа в советской элите. В. Матузов. И. Шишкин
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
04 февраля 2020, 00:54
"Сверхбыстрое сближение"? В Кремле прокомментировали отношения Белоруссии и...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
01 февраля 2020, 16:12
Арест гарантирован! Эксперт описал КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия для Украины
31 января 2020, 05:54
Лукашенко объявил России войну за нефть (Telegram. Обзор)
29 января 2020, 11:39
А дальше – сами: ситуация с газопроводом «Северный поток-2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.