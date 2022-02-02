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Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться

02 февраля 2022, 05:10  •  199 • Политика
Политолог Ростислав Ищенко считает, что по Владимиру Зеленскому был нанесён удар, от которого невозможно отправится. Этим объясняется, в числе прочего, и резкая смена риторики. Эксперт не исключает, что Киев может решиться на отчаянный шаг.
Соединённые Штаты очень долго обещали Европе различные капиталистические блага, вовремя подбрасывая деликатесы. В ответ приказы Вашингтона беспрекословно исполнялись, а вопросов никто не задавал. Так было до тех пор, пока над континентом не возникла реальная угроза войны, считает Ищенко.
Украина восемь лет находится в зависимом положении. Она не может даже слова сказать вразрез с мнением заокеанского куратора. Политолог отметил: в Вашингтоне объявили Киеву об отсутствии поддержки военным контингентом, чтобы украинцы спокойно принесли себя в "жертву".
Украинский президент Владимир Зеленский только сейчас это осознал. Доказательством являются заявления о том, что войны не будет. Но уже поздно: в "агрессии" России убеждено слишком много людей.
"Американцы открытым текстом говорят ему, что придётся умереть за идеалы демократии, а помощь Запада не придёт", - приводят слова эксперта "Народные Новости".
С Украины бегут западные инвесторы, инструкторы и прочие иностранцы, которым там больше делать нечего. И увозят с собой деньги и ценности. Официальный Киев нокаутирован экономическим кризисом. Цены растут на всё: от энергоресурсов до еды.
"Бегство инвесторов, вывод последних капиталов и коллапс рынка недвижимости <…> наносят по ненавидимому всеми (от олигархов до гастарбайтеров на польской клубнике) Зеленскому удар, от которого невозможно оправиться", - считает Ищенко.
Киев загнан в угол и понимает, что помощь ни откуда не придёт. В этой ситуации украинские власти могут решиться на отчаянный шаг, полагает политолог.

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