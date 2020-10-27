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Киев может не получить ожидаемой помощи МВФ до конца года

27 октября 2020, 16:25  •  56 • Украина

Напомним, 9 июня украинское руководство и представители МВФ подписали очередное кредитное соглашение на 5 миллиардов долларов сроком на 1,5 года. Согласно утвержденному плану, выплату денежных средств планируется осуществлять в 4 этапа. Первый транш в размере 2,1 миллиарда был направлен Киеву 12 июня. Как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко, до конца года Киев рассчитывает получить еще два транша по 700 миллионов. По мнению экспертов, оптимистичным сценарием станет ситуация, если к 1 января Киеву выдадут хотя бы один транш.

Отмечается, что одной из главных причин «взятой паузы» международного кредитора является формальный подход Киева к выполнению рекомендаций по кадровым назначениям в финансовых и антикоррупционных структурах. В частности, проблемным вопросом остается кадровый конфликт в Национальном банке Украины (НБУ).

Как сообщают СМИ, сегодня совет НБУ проведет очередное заседание, участники которого планируют обсудить увольнение двух заместителей – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Примечательно, что кризисная ситуация в центральном банке Украины началась почти сразу после подписания нового соглашения с МВФ. Так, 1 июля уволился президент НБУ Яков Смолий, который объяснил свой уход политическим давлением.

Что касается возможного увольнения двух заместителей НБУ, причина их возможной отставки объясняется комментариями прессе о проблемах Нацбанка и публичной критикой нового главы НБУ Кирилла Шевченко. В руководстве банка отметили, что действия Рожковой и Сологуба дискредитируют банк в глазах «иностранных партнеров». Также ситуацию прокомментировал представитель МВФ на Украине Йост Люнгман, который напомнил о принципах корпоративной ответственности или, говоря простым языком, отчитал членов руководства Нацбанка за их «длинные языки».

Возвращаясь к вопросу о задержке выплат МВФ, экономисты считают, что Киев старается уклониться от выполнения условий, согласно которым работа Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального банка Украины (НБУ) должна быть приведена в соответствие с требованиями зарубежных кредиторов. Очевидно, международные представители, имея на руках козырь в виде острой зависимости Киева от иностранных кредитов, продолжат добиваться выполнения поставленных кадровых условий, которые обеспечат больший доступ к управлению национальной экономикой Украины.

Так или иначе, ситуация с НБУ показывает, что, помимо недовольства со стороны населения, которое не видит результатов от сотрудничества с МВФ, реализация требований западных кредиторов встречает сопротивление украинских экономических элит, которые «поднимают шум» в СМИ и не хотят быть замененными более лояльными и управляемыми исполнителями западных интересов.

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