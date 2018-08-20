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Киев между США, Китаем и сепаратистами Синьцзяна

20 августа 2018, 11:54  •  34 • Война
О том, как Украина торгует оружием
Отношения Вашингтона и киевского режима на грани скандала. 15 августа The Washington Times опубликовала материал о поставках Украиной в Китай реактивных двигателей к боевым самолётам. В КНР объявили о выпуске нового реактивного учебно-боевого самолёта JL-10, который, будет использоваться пилотами Военно-морского флота НОАК для обучения посадке на авианосец. Первые 12 машин JL-10s работают на украинских реактивных двигателях.
В рамках сделки, которую запорожская «Мотор-Сич» заключила с китайцами в 2016 году, из Украины в КНР уже поставлены первые 20 двигателей. Всего сделка предусматривает поставку 250 авиационных двигателей на общую сумму 380 млрд. долл.
Если развитие военно-техническое сотрудничества России с Китаем вопросов не вызывает – две страны являются стратегическими партнёрами, поддерживая между собой отношения доверия и дружбы, то в украинском случае дело обстоит иначе. Киевский режим, установленный в 2014 году в результате государственного переворота при поддержке США, торгует со «стратегическим конкурентом» и «потенциальным военным врагом» Соединённых Штатов – Китаем. Именно такими терминами Китай характеризуется в трёх последних официальных документах правительства США: в Стратегии национальной безопасности (декабрь 2017 г.), имеющей доктринальное значение, а также в законопроекте о национальной обороне на 2019-й финансовый год и в докладе Пентагона о состоянии вооружённых сил КНР. Два последние документа совсем свежие, они появились в августе сего года.
Причём, если в стратегии национальной безопасности Китай и Россией ещё мягко названы «стратегическими конкурентами» США, то в последних американских документах Китай рассматривается как потенциальный военный противник со всеми следствиями – отрицанием принципа «одного Китая» (один из важнейших принципов китайской внешней политики), подозрениями в шпионаже (ограничение американской стороной деятельности Институтов Конфуция), сокращением оборонного сотрудничества с Китаем, включая проведение совместных военных учений, при одновременном развитии оборонных связей США с Индией и, что примечательно, с Тайванем.
В августовском (2018) аналитическом докладе Пентагона армия Китая рассматривается как вероятный противник США. Рост военной мощи КНР фиксируется таким образом: «За последние три года НОАК (Народно-освободительная армия Китая. – Ред.) быстро увеличили количество операций с использованием бомбардировщиков, вероятно, обучаясь ударам по целям США и их союзников».
На этом фоне поведение киевских властей представляется американским экспертам невероятной наглостью. Уильям Триплетт – специалист по Китаю и бывший советник комитета Сената США по иностранным делам, не выбирает выражений: «Мы, чёрт возьми, не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцы в ускоренном темпе... Украинцы одной рукой берут деньги налогоплательщиков США, а другой – колют ВМС США в спину». Действительно: раскрытие информации о новом китайском учебно-боевом самолёте с украинскими двигателями произошло через месяц после того, как Пентагон объявил о выделении 200 млн. долл. военной помощи киевскому режиму.
Американских экспертов беспокоит, что Украина продаёт Китаю не только авиадвигатели, но и иную военную продукцию. Недавние поставки Киева в Китай включали около 50 дизельных двигателей для танков и газовые турбины для эсминцев. При помощи Украины в КНР будут построены два десантных корабля. Эксперты требуют надавить на киевские власти, чтобы положить конец продажам реактивных двигателей и другого военного снаряжения, «которые укрепляют армию Китая».
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Здесь можно вспомнить и другие эпизоды, когда самостийный Киев при разных режимах бил своих партнёров из США «в спину». Так, в 2000 году Украина через посредников нелегально продала двенадцать крылатых ракет Ирану. Длительное время Киев этот факт скрывал и признал его лишь в 2005 году.
В июле 2002 года, менее, чем за год до вторжения США в Ирак, имел место так называемый «кольчужный скандал». При непосредственном содействии тогдашнего украинского президента Леонида Кучмы Киев пытался в обход санкций ООН продать Ираку радарные комплексы раннего реагирования «Кольчуга». Тогда Кучма заслужил прощение Вашингтона тем, что согласился направить украинский миротворческий контингент в Ирак.
В августе 2017 года из результатов экспертного расследования на страницах The New York Times и из интервью инженера-ракетостроителя Роберта Шмукера «Немецкой волне», выяснилось, что днепропетровский Южмаш причастен к передаче КНДР документации, некоторых комплектующих и технологий ракетных двигателей РД-250. Результатом стал прорывной успех Северной Кореи в ракетной программе за два года (с неудачных пусков в 2014-15 гг. до успеха 2017 года).
В последнее время появились слухи, что некие влиятельные фигуры киевского режима, курирующие ОПК, с ведома президента Порошенко прощупывают почву для возможных поставок оружия в подпольные лагеря подготовки синьцзянских боевиков в Афганистане и Пакистане. По мере ликвидации «Исламского государства» в Сирии уйгурские террористы возвращаются в КНР и нуждаются в разнообразном вооружении. Они готовы платить за него немалые деньги. А Киеву деньги очень нужны.
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Вероятнее всего, в этом случае будут использованы связи украинского «крымско-татарского меджлиса» с заинтересованными турецкими организациями, у которых есть давные контакты с уйгурским сепаратистским движением. Эти же турецкие организации переправляли в своё время уйгурских боевиков в Сирию. Известно, что и сам «меджлис» имеет базы подготовки боевиков на территории Украины. Вторым каналом могут послужить связи украинских крымско-татарских радикалов с «Исламским движением Восточного Туркестана» (ИДВТ), признанным ООН террористической организацией, и с «Всемирным уйгурским конгрессом» – политической «крышей» синьцзянских террористов. При этом, как предполагают, украинское вооружение будет поставляться по схеме, опробованной с «кольчугами», то есть как операция по линии спецслужб через частных посредников, замаскированная под экспорт гражданского оборудования.
На что только не толкнёт нужда в деньгах! Так что и американских друзей Киева, и его китайских деловых партнёров ожидают интересные открытия.
Павел ДМИТРИЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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