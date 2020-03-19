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Киев мечтает увидеть вместо Крыма выжженную землю

19 марта 2020, 18:35  •  140 • Политика
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Раскрыт план Украины по возвращению российского полуострова
Крым снова будет украинским тогда, когда он станет обременительным для России в экономическом плане регионом. Такие мечты зародились в голове политолога из Незалежной, политического эксперта аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка.
По его словам, главная цель Киева – сделать полуостров "максимально неподьемной ношей для Москвы", т.е. чтобы в Республику никто не ездил, чтобы там ничего не производилось и не инвестировались проекты.
"Чтобы Крым стал своего рода выжженой землей – ни нам, ни вам. После чего, возможно, в перспективе Кремль может сбросить эту территорию как убыточную", – сказал газете "Взгляд" украинец.
Таким образом он почти слово в слово повторил хотелки бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, который недавно рассуждал, что соборной нужно навязать Москве какой-то "гибридный мир". Дипломат убежден, что не нужно разблокировать подачу воды в Крым, поскольку ее дефицит станет глобальной проблемой для России, а для Незалежной это станет оружием, которое необходимо использовать.
Что касается отсутствия инвестиций, как отмечает "Взгляд", сами украинцы массово продолжают и увеличивают финансовые вложения в Крым тем, что активно ездят туда отдыхать.

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