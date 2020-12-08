Киев мечтает о Хиросиме • 72 • Украина

Юбилей будапештского Меморандума встревожил коллективный украинский мозг — «зрада» или «перемога»?



О чем не говорят на Украине?



Во время доклада тройки заговорщиков Бушу о желании ликвидировать Советский Союз Кравчук дал клятву о передаче ядерного оружия в Россию, а Ельцин пообещал принять. Буш знал, что часть арсенала нацелена на США, и пообещал признать Акт о ликвидации и независимый статус Украины только в обмен на исполнение клятвы.



В арсенале имелись стратегические ракеты шахтного, наземного, железнодорожного, воздушного базирования и множество единиц тактического оружия. 90% оборудования и 100% ядерных боеголовок производились в России.



«Ядерный чемоданчик» находился в Кремле, и без разрешения на применение оружие представляло интерес только в виде экспонатов для музеев или элементом, способным спровоцировать конфликт между Россией и США.



Это понимали американцы и потенциальные покупатели, поэтому ни вывоз в США, ни распродажа на черном рынке не состоялись.



На момент подписания Меморандума размер золотовалютных резервов Украины составлял менее $10 млн, а техническое обслуживание и эксплуатация арсенала стоили более $15 млрд в год. Из них более $3 млрд — платежи за обслуживание российским предприятием, что корежило Украину. На 2014 г. технический ресурс «украинского арсенала» равнялся бы минус 14 лет, что не исключало самоподрыв боевых частей и заражение территорий токсичными компонентами топлива.



На самом деле Украина торговалась настойчиво и на пустом месте получила и сэкономила огромные ресурсы. Безвозмездные или льготные поставки газа, топлива для АЭС, списание долгов за «ядерное разоружение» Украины обошлись России в сумму не менее $30 млрд.



Также Украина сэкономила на содержании и хранении ядерного арсенала за 25 лет около $375 млрд. Цифра равна совокупным расходам Украины на образование, медицину, дотации ЖКХ и пенсионное обслуживание за тот же период — неплохой бизнес для «провинциального музея».



Кроме материальных, были и гуманитарно-политические приобретения. Имея ядерное оружие, Украина, помимо ее желаний, была бы вынуждена строить государство с ответственной вертикалью власти, а разоружившись, получила право на социально-политические эксперименты в пределах сценария «Свадьбы в Малиновке».



Никаких майданов в «ядерной Украине» быть не могло. Когда за непредсказуемой политикой стоит глобальная безопасность и жизни десятков миллионов людей в «серьезных странах», основа армии — офицеры, обучающиеся в России, — жизни нескольких сотен бандеровцев ничтожны.



Даже в музейном варианте ядерный арсенал был бы квазигосударством, подконтрольным России внутри Украины со своей системой жизнеобеспечения, охраны и обороны.



Что значит — вернуть статус ядерной державы



Политический класс Украины желает выдвинуть мировому сообществу ультиматум — «или выполняете все наши требования, или возвращаемся в клуб ядерных держав».



Забывают о собственных обязательствах, записанных в Декларации о независимости: нейтральный статус и русский язык — второй государственный. Отказ одних хоронит обязательства других.



Не понимают, что ядерный статус не повышает, а понижает уровень безопасности. Пока страна находится в статусе безъядерной, то вероятность применения ядерного оружия по ее территории ничтожна.



При ядерном статусе ответно-встречный удар, ядерный. Что это значит? Надо иметь систему раннего предупреждения и ПВО-ПРО, гарантирующие прикрытие территории от ядерной атаки.



С чего начать? С системы предупреждения, «железного купола» или строительства ядерного центра? Саддам начал со второго, не достроил по известной причине.



Далее — разработка, производство, испытания боезарядов и средств доставки. Полигонов для испытаний нет. Договариваемся с Канадой и строим на их территории или заряды проверяем в Карпатах, а ракеты курсируют по коридору Львов — Одесса?



Допустим, Зеленский пошил сталинский френч, нашел «берию» и издал указ — «Украина желает стать ядерной державой». Остается совсем ничего — создать шарашки, найти $500 млрд, и если «взрослые» позволят и повезет, то к 2050 г. мечта станет былью.



Второй вариант — ничего не делать, а в шутку заявить в ООН, что ядерное оружие и средства доставки имеются. Тогда остается спровоцировать Россию и дождаться ответно-встречного удара.



В чем суть хитрого плана?



Назову варианты, а вам выбирать: распилить и распродать остатки промышленности на металлолом, отказаться от социальных обязательств государства — собираем деньги на бомбу; выполнить «Минск-2» и распустить армию — сделаем бомбу и создадим новую.



После местных выборов мэры Львова, Днепропетровска, Харькова, Одессы выходят из подчинения Киева. Обуздать «сепаратизм» и ради построения унитарного государства наказать одного, чтоб другие боялись. Сбросить на Львов — сами понимаете что…



Американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Японцы любят американцев. Может, суть ХПЗе — спровоцировать Москву на ответно-встречный ради признания в любви к России? Не проще ли зачистить страну от бандеровцев и вернуться домой? Сэкономите не менее $499.7 млрд.

Юбилей будапештского Меморандума встревожил коллективный украинский мозг — «зрада» или «перемога»?Во время доклада тройки заговорщиков Бушу о желании ликвидировать Советский Союз Кравчук дал клятву о передаче ядерного оружия в Россию, а Ельцин пообещал принять. Буш знал, что часть арсенала нацелена на США, и пообещал признать Акт о ликвидации и независимый статус Украины только в обмен на исполнение клятвы.В арсенале имелись стратегические ракеты шахтного, наземного, железнодорожного, воздушного базирования и множество единиц тактического оружия. 90% оборудования и 100% ядерных боеголовок производились в России.«Ядерный чемоданчик» находился в Кремле, и без разрешения на применение оружие представляло интерес только в виде экспонатов для музеев или элементом, способным спровоцировать конфликт между Россией и США.Это понимали американцы и потенциальные покупатели, поэтому ни вывоз в США, ни распродажа на черном рынке не состоялись.На момент подписания Меморандума размер золотовалютных резервов Украины составлял менее $10 млн, а техническое обслуживание и эксплуатация арсенала стоили более $15 млрд в год. Из них более $3 млрд — платежи за обслуживание российским предприятием, что корежило Украину. На 2014 г. технический ресурс «украинского арсенала» равнялся бы минус 14 лет, что не исключало самоподрыв боевых частей и заражение территорий токсичными компонентами топлива.На самом деле Украина торговалась настойчиво и на пустом месте получила и сэкономила огромные ресурсы. Безвозмездные или льготные поставки газа, топлива для АЭС, списание долгов за «ядерное разоружение» Украины обошлись России в сумму не менее $30 млрд.Также Украина сэкономила на содержании и хранении ядерного арсенала за 25 лет около $375 млрд. Цифра равна совокупным расходам Украины на образование, медицину, дотации ЖКХ и пенсионное обслуживание за тот же период — неплохой бизнес для «провинциального музея».Кроме материальных, были и гуманитарно-политические приобретения. Имея ядерное оружие, Украина, помимо ее желаний, была бы вынуждена строить государство с ответственной вертикалью власти, а разоружившись, получила право на социально-политические эксперименты в пределах сценария «Свадьбы в Малиновке».Никаких майданов в «ядерной Украине» быть не могло. Когда за непредсказуемой политикой стоит глобальная безопасность и жизни десятков миллионов людей в «серьезных странах», основа армии — офицеры, обучающиеся в России, — жизни нескольких сотен бандеровцев ничтожны.Даже в музейном варианте ядерный арсенал был бы квазигосударством, подконтрольным России внутри Украины со своей системой жизнеобеспечения, охраны и обороны.Политический класс Украины желает выдвинуть мировому сообществу ультиматум — «или выполняете все наши требования, или возвращаемся в клуб ядерных держав».Забывают о собственных обязательствах, записанных в Декларации о независимости: нейтральный статус и русский язык — второй государственный. Отказ одних хоронит обязательства других.Не понимают, что ядерный статус не повышает, а понижает уровень безопасности. Пока страна находится в статусе безъядерной, то вероятность применения ядерного оружия по ее территории ничтожна.При ядерном статусе ответно-встречный удар, ядерный. Что это значит? Надо иметь систему раннего предупреждения и ПВО-ПРО, гарантирующие прикрытие территории от ядерной атаки.С чего начать? С системы предупреждения, «железного купола» или строительства ядерного центра? Саддам начал со второго, не достроил по известной причине.Далее — разработка, производство, испытания боезарядов и средств доставки. Полигонов для испытаний нет. Договариваемся с Канадой и строим на их территории или заряды проверяем в Карпатах, а ракеты курсируют по коридору Львов — Одесса?Допустим, Зеленский пошил сталинский френч, нашел «берию» и издал указ — «Украина желает стать ядерной державой». Остается совсем ничего — создать шарашки, найти $500 млрд, и если «взрослые» позволят и повезет, то к 2050 г. мечта станет былью.Второй вариант — ничего не делать, а в шутку заявить в ООН, что ядерное оружие и средства доставки имеются. Тогда остается спровоцировать Россию и дождаться ответно-встречного удара.Назову варианты, а вам выбирать: распилить и распродать остатки промышленности на металлолом, отказаться от социальных обязательств государства — собираем деньги на бомбу; выполнить «Минск-2» и распустить армию — сделаем бомбу и создадим новую.После местных выборов мэры Львова, Днепропетровска, Харькова, Одессы выходят из подчинения Киева. Обуздать «сепаратизм» и ради построения унитарного государства наказать одного, чтоб другие боялись. Сбросить на Львов — сами понимаете что…Американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Японцы любят американцев. Может, суть ХПЗе — спровоцировать Москву на ответно-встречный ради признания в любви к России? Не проще ли зачистить страну от бандеровцев и вернуться домой? Сэкономите не менее $499.7 млрд. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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