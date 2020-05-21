Киев, Луганск и Донецк усиливают боевые группировки вдоль линии разграничения

Министр обороны Украины Иван Руснак подписал приказ о призыве в июне 500 офицеров запаса до 46 лет – все они будут направлены на службу в так называемую «зону ООС» на Донбасс. Год назад Минобороны устраивало аналогичный призыв, но тогда ни один из возвращённых на службу офицеров на Донбасс не попал. Теперь же «запасников» отправляют целенаправленно в боевые подразделения ВСУ, а не на курсы переподготовки. Выходит, Киеву срочно понадобилось пушечное мясо – обострение на Донбассе не за горами?

Накануне стало известно о том, что в ДНР и ЛНР военкоматы обзванивают ветеранов-ополченцев («партизан», как из называют за глаза) и предлагают им снова стать в строй. Ожидается, что под ружьё призовут порядка 10 тысяч резервистов – в рамках готовящегося контрнаступления народной милиции до формальных границ Донецкой и Луганской областей. Об этом вчера заявили главы народных республик. Таким образом, эскалация напряжённости усиливается, а гражданская война на юго-востоке Украины продолжается и набирает обороты.

Военные эксперты считают неожиданный призыв офицеров запаса министром обороны Украины «неожиданным форс-мажором». Это свидетельствует об остром кадровом голоде в ВСУ на Донбассе: 500 офицерских вакансий – это слишком много. И в июне, как отмечают эксперты, - это только первый призыв резервистов, за которым неизбежно последуют второй и третий. Похоже, в Киеве действительно стали готовиться к войне, ведь ещё несколько дней назад командование мирилось с пятью сотнями вакантных командирских должностей! А ещё ходят слухи, что со 2 июля Минобороны Украины предпримет масштабную переподготовку офицеров с участием не только «запасников», но и отставников критического возраста. Видимо, с личным составом дела действительно плохи.

Между тем, представители националистических организаций, отправлявших на Донбасс свои добровольческие карательные подразделения, обратились к Минобороны Украины с предложением зачислить в личный состав командирами тех, кто руководил действиями добровольцев в боевых условиях – на офицерские должности и с последующим присвоением им офицерских званий в соответствии с занимаемыми должностями. И, соответственно, с установленными должностными окладами. В Минобороны пока раздумывают над предложением.