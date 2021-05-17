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Киев лишится поддержки Запада в случае агрессии в Донбассе – WP

17 мая 2021, 11:20  •  95 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Иностранные партнеры не дадут РФ повода обернуть против них оружие
Киев зря рассчитывает на помощь Запада в войне против России: ни НАТО, ни США не выступят на стороне Украины, если она окажется в роли агрессора. Таковы результаты масштабных военно-стратегических игр, в ходе которых американские и европейские эксперты моделировали различные сценарии действий на Украине.
За последние три года было разработано 32 варианта стратегических решений, и ни один из них не предусматривал вмешательство западных войск в войну на Украине, если она выступала инициатором вооруженного конфликта, пишет Washington Post.
Политически – да, Запад готов поддерживать Незалежную и порицать РФ за позицию по Крыму и Донбассу. Но вступать в военный конфликт с Москвой не в его интересах. Поэтому во всех сценариях эксперты НАТО и США настаивают на максимальной сдержанности Киева. По их оценке, вооруженный конфликт с РФ возможен после провокаций Украины. Но в таком случае она остается один на один с РФ и неизбежно проигрывает.
Проблема в том, что Украина и Запад по-разному понимают обещания "поддержки" суверенитета Незалежной. Киеву кажется, что это гарантирует выступление сил НАТО на его стороне, и это придает ему смелости, пишет американское издание. Особенно заметно это стало после того, как президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с падением своего рейтинга и, чтобы его поднять, занял более жесткую позицию по отношению к России, передает РИА ФАН. Но цель Запада – не допустить агрессии Москвы против его территорий, поэтому там постараются не допустить войны на Украине, но если она начнется, предпочтут не давать России повода для разрастания конфликта.
Ранее эксперты предположили, что Украине никогда не дадут статус полноправного члена НАТО из-за России.

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