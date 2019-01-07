Киев лишил живущих в России украинцев права голоса на президентских выборах — сенатор Клишас

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что, решив закрыть избирательные участки на территории России, Киев фактически лишил своих собственных граждан права голоса. Живущие в России украинцы попросту не смогут участвовать в предстоящих выборах президента собственной страны.

Напомним, что ранее Украина закрыла все пять заграничных избирательных участков, ранее действовавших на российской территории.

Таким образом, граждане Незалежной, живущие в России, или даже просто трудовые мигранты, приехавшие в нашу страну на заработки, не смогут проголосовать на президентских выборах.

Те должны будут пройти на Украине в конце марта текущего года. Подобный шаг, считает Клишас, создает "непреодолимые препятствия для реализации волеизъявления граждан Украины".

Хуже того, считает сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, украинские власти, скорее всего, пошли на этот шаг осознано.

"Уже не первый раз мы наблюдаем, как украинский режим приносит права своих граждан в жертву сиюминутной политической выгоде отдельных групп, только для обеспечения интересов которых и принимаются соответствующие решения", - отметил Андрей Клишас.

Свою позицию сенатор озвучил в беседе с корреспондентом РИА Новости.