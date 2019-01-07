Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский депутат намерен обратиться в КС для отмены решений Рады по поводу цер...
Путин - о своем залпе с Петропавловки: "Аврора" тоже холостыми стреляла, а резул...
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие...
Слом международного права и окно возможностей для России
Главная / Политика

Киев лишил живущих в России украинцев права голоса на президентских выборах — сенатор Клишас

07 января 2019, 19:39  •  80 • Политика
Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что, решив закрыть избирательные участки на территории России, Киев фактически лишил своих собственных граждан права голоса. Живущие в России украинцы попросту не смогут участвовать в предстоящих выборах президента собственной страны.
Напомним, что ранее Украина закрыла все пять заграничных избирательных участков, ранее действовавших на российской территории.
Таким образом, граждане Незалежной, живущие в России, или даже просто трудовые мигранты, приехавшие в нашу страну на заработки, не смогут проголосовать на президентских выборах.
Те должны будут пройти на Украине в конце марта текущего года. Подобный шаг, считает Клишас, создает "непреодолимые препятствия для реализации волеизъявления граждан Украины".
Хуже того, считает сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, украинские власти, скорее всего, пошли на этот шаг осознано.
"Уже не первый раз мы наблюдаем, как украинский режим приносит права своих граждан в жертву сиюминутной политической выгоде отдельных групп, только для обеспечения интересов которых и принимаются соответствующие решения", - отметил Андрей Клишас.
Свою позицию сенатор озвучил в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 06:39
Турция отмахнулась от поставленного Болтоном условия вывода войск США из Сирии
07 января 2019, 13:09
"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ
07 января 2019, 09:54
Почти половина немцев желают вывода войск ФРГ из Сирии - СМИ
07 января 2019, 00:09
"Я никогда не говорил, что это будет быстро": Трамп не стал называть дату ухода США из Сирии
07 января 2019, 19:39
Украина через ЕСПЧ требует освободить моряков, задержанных после керченской провокации
07 января 2019, 00:09
Израиль нанес удар по сектору Газа из-за запуска воздушных шаров
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сири...
07 января 2019, 03:24
"Порезался, как любой может": Песков объяснил, почему у Путина перевязан па...
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Че...
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Укр...
07 января 2019, 00:09
"Правый сектор" готовится к атаке на Украинскую Церковь
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
04 января 2019, 06:54
"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал закрытие избирательных участков в России
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
06 января 2019, 17:39
"Сила "смертельного удара" Лаврова" показала просчеты Израиля, побив рекорды в Сети
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
04 января 2019, 06:54
"Ракету сеном заправлять будут": В Сети обсуждают создание космического центра на базе Житомирского агроуниверситета
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
31 декабря 2018, 21:39
Санкционный удар России по Украине: Подсчитываем убытки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.