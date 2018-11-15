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Киев, Кишинёв и Тбилиси объединятся для борьбы с «сепаратистами»

15 ноября 2018, 17:09  •  132 • Война
Нужен ли Молдове печальный опыт Украины и Грузии?
Представители Молдавии, Украины и Грузии на встрече в Кишинёве договорились о создании постоянной платформы «для общения по вопросам, связанным с региональными конфликтами». Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник провела трёхстороннюю встречу с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадимом Чернышом и с государственным министром по примирению и гражданскому равноправию Грузии Кетеван Цикелашвили. Инициатором встречи выступила Молдова. Принятое решение – «поддерживать постоянный диалог по вопросам, связанным с региональными конфликтами, организовывать совместные мероприятия и обмениваться опытом».
Проще говоря, на встрече обсуждались согласованные действия трёх стран относительно Приднестровья, ДНР и ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.
«Мы поделились опытом в решении схожих проблем, с которыми сталкиваются наши страны. Также обсудили и вызовы, которые стоят перед нашими странами и на которые мы должны отвечать. Мы прекрасно осознаём, что эти вызовы – уже не внутренняя национальная проблема, это региональные и даже международные проблемы, которые необходимо решать», – заявила Кристина Лесник на брифинге после встречи.
«Мы договорились установить механизмы для институционализации этой трёхсторонней платформы, чтобы обменяться опытом и разработать новые подходы для решения проблем, с которыми сталкиваются наши страны», – рассказала Лесник о планах на будущее.
В последнее время Кишинёв и Киев принялись часто обсуждать варианты урегулирования конфликта в Приднестровье. Кроме того, командующий Национальной армией Молдовы отправился с визитом в Донбасс, проехав по позициям ВСУ на линии разграничения. Судя по этой поездке, можно предположить, о каких вариантах «урегулирования конфликтов» идёт речь на переговорах. Похоже, что Молдову всячески подталкивают к карательному походу на Приднестровье, при этом печальный опыт предыдущих «походов» Тбилиси и Кишинёва в расчёт не берётся.
12 ноября министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски встретился с украинским министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом. К ним на следующий день, 13 ноября, присоединилась грузинский министр по вопросам примирения Кетеван Цикелашвили, специально приехавшая для этого в Кишинёв. Хорошо, если по итогам этих встреч на Украине и в Грузии в какой-то мере начнут перенимать молодавский опыт реинтеграции, который включает в себя постепенное восстановление связей с жителями другого берега Днестра. Гораздо хуже будет, если случится наоборот – Кишинёв решит воспользоваться печальным опытом Киева и Тбилиси. Во всяком случае, из Киева позитивных сигналов не звучит: вместо того чтобы говорить о восстановлении нормальных отношений с жителями мятежных регионов, украинские чиновники призывают Грузию и Молдову объединяться против Москвы.
«Следующим шагом станет подписание соглашения между Молдовой, Грузией и Украиной. По предварительной договорённости, это произойдет в декабре. Основными элементами этого сотрудничества станет защита прав человека, вопросы безопасности и обороны, а также обмен опытом», – заявила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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