Киев хочет закрыть ещё один канал за упоминание раскольников и гражданской войны в Донбассе

Киев хочет закрыть ещё один украинский телеканал за упоминание раскольников и гражданской войны в Донбассе. Слова гостя передачи назвали "разжиганием вражды".

Национальный совет по телевидению Украины пытается через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш" после выступления бывшего депутата Верховной рады, первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Последний в одном из эфиров назвал служителей украинской лжецеркви ПЦУ раскольниками, вооружённое противостояние в Донбассе - гражданской войной, а насаждаемую Киевом политику поддержки националистов и дискриминации по языковому признаку - государственным фашизмом.

Всё это Нацсовет списал на "разжигание религиозной и национальной вражды". Он потребовал, чтобы редакторы канала вырезали слова гостя, но руководство "Нашего" отказалось идти на поводу у надзорного органа. Теперь каналу грозит закрытие.

Телеведущий Макс Назаров отметил, что претензии Нацсовета не имеют смысла. По логике украинских чиновников, журналисты должны в буквальном смысле затыкать гостям рты, когда те начинают говорить неприятные для власти вещи, пишет портал "Страна.ua".

Если "Наш" лишат лицензии, он станет четвёртым украинским каналом, закрытым по политическим соображениям. До него подобная участь постигла оппозиционные каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne. Все они были закрыты по решению президента Украины Владимира Зеленского.