Киев хочет «забросать трупами» границу с Россией, — депутат Рады

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин жестко раскритиковал действующую украинскую власть в телеэфире.«Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи…Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», — сказал Кузьмин.Он подчеркнул, что Владимир Зеленский — глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части, и напомнил, что в стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а все противоречащие этому заявления не более чем обман и манипуляции, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами.Более того, Кузьмин напомнил, что у украинцев разная история и Украина в нынешних границах создавалась советскими лидерами с 1917 по 1954 год.«Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию — да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы вместо того, чтоб всем этим пользоваться и приумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией.Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны.Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности», — заключил Кузьмин.Напомним, Ренат Кузьмин — уроженец Донецка, где до переезда с командой Виктора Януковича в Киев успел поработать на различных руководящих должностях в прокуратуре. В Киеве Кузьмин сперва занял пост прокурора города, а после — заместителя и первого заместителя Генпрокурора Украины. В 2014 баллотировался на пост президента страны.