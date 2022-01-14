«Киев хочет воспользоваться ситуацией»: почему в Европе и на Украине заговорили о новой встрече «нормандской четвёрки»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал встречу представителей Германии, России, Франции и Украины в ближайшее время для подготовки контактов в нормандском формате. Глава Минобороны Франции Флоранс Парли, в свою очередь, отметила, что Париж и Берлин выработали единый подход к разрешению украинского кризиса. В Киеве также сообщили об активизации переговоров на уровне политических советников «нормандской четвёрки». Между тем в МИД РФ назвали подобные заявления украинской стороны популизмом, поскольку Киев так и не выполнил ранее взятые на себя обязательства, хотя всё необходимое для урегулирования конфликта у него есть. При этом аналитики полагают, что европейские госдеятели хотят реанимировать переговоры прежде всего из соображений внутриполитического толка. Аналогичными мотивами руководствуются и киевские власти, отмечают эксперты.

Представители ФРГ, России, Франции и Украины в ближайшее время проведут встречу для подготовки контактов в «нормандском формате». Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы пытаемся активировать нормандский формат. Французский президент и я много раз пытались вновь запустить переговоры», — сказал Шольц после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

По его словам, «переговорщики от всех четырёх сторон скоро встретятся, чтобы провести подготовительные переговоры».

В свою очередь, министр обороны Франции Флоранс Парли по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств ЕС во французском Бресте подчеркнула, что Париж и Берлин выступают с единых позиций в том, что касается урегулирования ситуации на Украине.

«Мы являемся участниками нормандского формата, мы стремимся его активизировать в этот период острой напряжённости», — приводит её слова ТАСС.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан спрогнозировал, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате могут возобновиться в ближайшее время.

«Я вижу признаки возможного возобновления (переговоров в нормандском формате. — RТ)», — сказал министр в интервью Agence France-Presse.

По его мнению, диалог может возобновиться в скором времени — на это в том числе указывает недавний визит дипломатических советников от Франции и ФРГ в Москву и Киев.

С похожим заявлением Ле Дриан выступил накануне перед депутатами комитета по международным делам Национальной ассамблеи, отметив, что новая встреча в нормандском формате должна состояться «в ближайшие дни».

«Мы сказали России, что в ответ на любое новое посягательство на территориальную целостность Украины будут масштабные стратегические последствия», — добавил он.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Олаф Шольц 12 января также уже поднимал тему реанимирования нормандского формата. Тогда политик отметил, что Германия выступает за использование любых форматов, включая нормандский, для контактов с Россией.

«Речь идёт и о нормандском формате и возможностях реализации уже принятых решений для достижения необходимого прогресса», — пояснил Шольц.

Между тем, как полагают эксперты, такая активность Парижа и Берлина в вопросе реанимации нормандского формата прежде всего связана с внутриполитическими факторами.

«Только что пришедший к власти канцлер ФРГ Олаф Шольц ищет первых успехов на международной арене. Естественно, он не мог упустить возможность попробовать оживить нормандский процесс. Что интересно, о Минских соглашениях сейчас говорят мало, акцент именно на нормандском процессе — потому что мотивация в данном случае внутриполитическая. И то же самое можно сказать о позиции Парижа — французские политики готовятся к выборам», — пояснил в разговоре с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Похожего мнения придерживается директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«В преддверии выборов руководство Франции хочет продемонстрировать внешнеполитические успехи.Сейчас Германия, Франция и Украина пытаются оживить нормандский переговорный формат на фоне российско-американских переговоров, диалога Россия — НАТО. И Париж, и Берлин не хотят потерять своё влияние на мировой арене», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Неисполненные договорённости»

Напомним, ранее советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн побывали в украинской столице. В ходе визита стороны обменялись мнениями относительно перспектив нормандского формата.

Комментируя эти переговоры, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новым решениям.

«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырёх стран», — подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что проведение очередного саммита в нормандском формате «дало бы серьёзный толчок процессу мирного урегулирования».

«Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита «нормандской четвёрки», — добавил украинский чиновник.

На официальном сайте президента Украины также сообщается, что Киев передал представителям Франции и Германии «подробную информацию об имплементации сторонами минских договорённостей и решений последнего саммита 2019 года», однако о чём именно идёт речь, не уточняется.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина отметил, что переговоры на уровне политических советников «нормандской четвёрки» активизировались, что «даёт определённый оптимизм». По его словам, цель всего этого процесса в том, «чтобы реально обеспечить решения, необходимые для мира», а «встреча лидеров необходима, чтобы продвинуться вперёд».

Между тем в России назвали заявления украинской стороны о готовности к саммиту в нормандском формате популистскими, поскольку Киеву сначала стоило бы выполнить ранее достигнутые договорённости.

«Делать заявления о проведении, расширении, сужении или придумывании новых форматов, о доработке или переработке переговорных процессов, не делая базовых вещей и не реализуя данных как письменно, так и устно обещаний и заверений, — это популизм», — сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, текущая риторика украинских властей касательно нормандского формата — это «отвлечение внимания от того, что киевский режим сделать обязан».

При этом всё необходимое «для продвижения вперёд к урегулированию или по пути урегулирования у киевского режима имеется», добавила дипломат.

Ранее заявление украинского лидера о возможном саммите прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договорённости. Иначе грузить новые неисполнимые договорённости на неисполненные договорённости — не думаем, что это правильная практика», — отметил Песков.

Хотя намёки на новый саммит в нормандском формате сохраняются, пока «понимания по конкретным срокам такой встречи нет», добавил он.

По мнению Руслана Бортника, сейчас Киев пытается восстановить любой формат диалога по Донбассу, потому что его отсутствие негативно сказывается на рейтингах действующей власти.

«Провал политического урегулирования и отсутствие каких-то процессов по разрешению конфликта на Украине не позволяет Зеленскому и его команде ответить на запрос о достижении мира, который остаётся на Украине одним из ключевых», — пояснил эксперт.

Андрей Суздальцев согласен с такой оценкой. По его словам, Зеленский стремительно теряет популярность, и ему будет непросто переизбраться.

«Поэтому президент ищет любые возможности, чтобы как-то продвинуть процесс урегулирования конфликта в Донбассе — естественно, на своих условиях. По сути, он хочет добиться, чтобы Россия сдала позиции под давлением США и ЕС», — добавил Суздальцев.

«Пока предпосылок нет»

О том, что новый саммит в нормандском формате может состояться только при условии выполнения Киевом Минских соглашений, в ноябре 2021 года говорил и глава МИД России Сергей Лавров. Он перечислил пункты, выполнить которые ранее обязались украинские власти.

«Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в Конституции Украины, в которую должен быть внесён элемент децентрализации, как это записано в минских договорённостях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ», — подчеркнул Лавров.

Напомним, единственный саммит лидеров стран нормандского формата с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины состоялся в декабре 2019 года.

9 декабря 2019 года. Российский лидер Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Елисейском дворце

РИА Новости

© Алексей Никольский

По итогам переговоров лидеры России, Украины, Франции и Германии приняли тогда совместное заявление по урегулированию конфликта в Донбассе. В нём говорилось о необходимости добиться полного прекращения огня до конца 2019 года, осуществить разведение вооружений, провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Участники саммита также согласились с необходимостью имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер, прежде возглавлявший МИД ФРГ, предложил в 2015 году формулу, согласно которой особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения в регионе внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе закон вступит в силу после подтверждения БДИПЧ ОБСЕ легитимности голосования.

По итогам саммита Киев пошёл на обмен пленными с самопровозглашёнными республиками Донбасса, также в конце 2019-го состоялось разведение сил на участках фронта в районе населённых пунктов Золотое и Петровское.

Однако в вопросе политического урегулирования никаких подвижек не наблюдается. Напротив, в Киеве всё чаще говорят о необходимости переписать эти договорённости.

К примеру, в ноябре 2020 года глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил о намерении Киева пересмотреть очерёдность исполнения пунктов Минских соглашений.

«Если мы упрёмся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать», — сказал тогда Кравчук.

По мнению Руслана Бортника, Киев действительно хочет переписать Минские соглашения, хотя именно эта позиция и не позволяет разморозить процесс мирного урегулирования.

«Шаги, которые могли бы этот процесс активизировать, очевидны: Киев должен следовать формуле Штайнмайера. Это обязательство принял для Украины Зеленский во время нормандского саммита в 2019 году. Это является задачей-минимумом», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что переписывание Минских соглашений бессмысленно.

«Даже если бы вдруг все стороны пошли на это, нет никакой уверенности в том, что Киев стал бы их выполнять в обновлённом виде. Сейчас вообще речь идёт о гарантиях выполнения любых договорённостей в принципе. Европейские партнёры за эти годы показали свою неспособность гарантировать выполнение Минских соглашений», — констатировал эксперт.

Линия разгранчения в Донбассе

AP

© Andriy Dubchak

Андрей Суздальцев также отмечает, что РФ не против нового саммита в нормандском формате, однако она не видит реального стремления к прогрессу со стороны других участников.