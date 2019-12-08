Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой

Меньше месяца остаётся до того момента, как истекает срок транзитного договора по газу между Москвой и Киевом. И чем ближе сроки, тем больше угроз слышится из "Нафтогаза" в адрес "Газпрома". Дошло и до того, что в украинской компании вообще решили фактически воровать русский газ, пополняя им свои хранилища.

Своё мнение о ситуации высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме "Вести в субботу".

Премьер отметил, что прекратить поставки газа через Незалежную Россия не может, поскольку заботится об интересах и европейцев, и украинцев.

"Всё-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - пояснил глава правительства. Есть сложности и с запретом на реверс газа на Украину с технологической точки зрения.

Премьер напомнил, что Киеву уже говорили о необходимости внедрить европейское законодательство. Со своей стороны, Москва готова работать по европейскому законодательству. Однако есть одно условие.

Медведев подчеркнул, что прежде необходимо "договориться по всем существенным пунктам этой сделки".

Нулевой вариант

Упомянул премьер и о том, что сама Украина может не только быть транзитёром, но и получателем российского голубого топлива. Причём получать газ Незалежная сможет напрямую и по цене ниже, чем по реверсу из Европы. Но и тут нужно найти "обоюдовыгодное решение по вопросу транзита". Если Киев хочет осуществлять транзит русского газа, то ему придётся прийти к "нулевому варианту".

"Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту, - отметил Медведев. - Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон".

Невозможные условия

Напомним, "Газпром" ранее выставил "Нафтогазу" свои условия по дальнейшему транзиту на следующий год. В частности, Киеву предлагается обоюдный отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Это подразумевает прекращение всех судебных разбирательств между сторонами. Кроме того, российская компания поставила требование отозвать ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".

Украинская сторона выставила свои условия. "Нафтогаз" готов рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" 3 миллиардов долларов по решению арбитража в счёт поставок газа на эту сумму.

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции", - ранее заверил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, напомнив далее о решении Стокгольмского арбитража. - Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение".

Медведев же пояснил, что "невозможно что-то навязать, невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", добавив, что тогда ничего и не будет.

"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: "Знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям", - резюмировал премьер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Но пока условия, озвученные Киевом, для Москвы являются неприемлемыми.